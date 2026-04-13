SIMETRISSS y MOVIR se sumarán a protestas del Día del Trabajo

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Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) anunció que participará en la marcha del 1° de mayo, con el propósito de alzar la voz frente a las graves injusticias que, según señalaron, afectan a miles de familias en el país, y llamó a la población a sumarse a la movilización.

El MOVIR explicó que su participación busca denunciar ante la ciudadanía y el Estado salvadoreño las capturas arbitrarias, los juicios masivos sin garantías, la agrupación de personas inocentes junto a pandilleros, las detenciones preventivas prolongadas y las condenas anticipadas contra personas que aún no han sido vencidas en juicio.

La organización también exigió la libertad inmediata de todas las personas inocentes detenidas, así como justicia y reparación integral para las víctimas del régimen.

La movilización del MOVIR partirá desde el Parque Cuscatlán con destino a la Plaza Cívica, en el centro de San Salvador.

“Hoy más que nunca, es momento de unir nuestras voces por la verdad, la justicia y la dignidad”, expresaron.

Diversas organizaciones sindicales también han convocado a la población a salir a las calles el próximo 1 de mayo para reivindicar los derechos de la clase trabajadora, engtre ellas el Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP).

El SIMETRISSS, por su parte, informó que en el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores,realizará una marcha blanca pacífica para exigir cambios en el sistema de salud y el respeto a los derechos laborales del sector.

Entre sus principales demandas destacan detener la privatización de la salud, frenar los despidos en el sector y derogar la Ley de la Red Nacional de Hospitales. Además, plantean la necesidad de sancionar a empresas que incumplen con la entrega de medicamentos, al señalar que esta situación afecta directamente a pacientes con enfermedades crónicas.

En el marco del Día Internacional del Trabajador, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) aprovechó para recordar que durante el primer quinquenio de Nayib Bukele (2019-2024) se registraron 23,681 despidos, mientras que en el segundo mandato, que califican de inconstitucional, y con base en los presupuestos de 2025 y 2026, se han suprimido 23,443 plazas, para un total acumulado de 47,124 despidos en ambas gestiones.

El MTD también alertó sobre la persecución política contra personas defensoras de los derechos de la clase trabajadora. Según la organización, en el marco del Régimen de Excepción se ha criminalizado a 19 lideresas y líderes sindicales, a quienes no se les han respetado las garantías legales contempladas en el fuero sindical.

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