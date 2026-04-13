Salud busca vacunar a 30,000 niños para prevenir brotes de sarampión

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Saúl Méndez

Colaborador

El titular del Ministerio de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, informó que actualmente se reportan 11 casos de sarampión en el país, los cuales han sido diagnosticados y tratados oportunamente.

En el marco de la EntrevistaAM, el funcionario advirtió que el sarampión continúa siendo una enfermedad que puede generar complicaciones graves e incluso provocar la muerte. Asimismo, señaló que la enfermedad está reapareciendo en la región, donde se registran cerca de 14,400 casos.

“Estamos ante una situación particular; esta enfermedad ya lleva varios años tratando de estar presente en la región”, afirmó Alabi.

Ante este contexto, el titular de Salud anunció el inicio de una campaña preventiva de vacunación contra el sarampión, con el objetivo de evitar brotes y proteger a la población infantil. “Estamos tomando medidas para evitar brotes y proteger a los niños”, agregó.

Alabi explicó que la estrategia contempla facilitar el acceso a la vacuna, con una meta de beneficiar a 30,000 niños en todo el territorio nacional, especialmente a aquellos que tienen pendiente alguna dosis en su esquema de vacunación.

“Nuestro foco de atención es poder alcanzar a esos niños que tienen pendiente alguna dosis de su esquema de vacunación”, indicó.

La campaña se desarrollará a escala nacional mediante el despliegue de equipos de salud que visitarán casa por casa. Además, la vacuna estará disponible de forma gratuita en todas las unidades de salud del país.

El funcionario también destacó que se está reforzando la vacunación en sectores clave, como parte de las acciones para reducir la transmisión del virus. “Esto nos permite ir cortando la facilidad de la transmisión de la enfermedad”, puntualizó.

Entre los casos confirmados, ocho personas que presentaron sarampión en El Salvador ya se encuentran recuperadas y han recibido el alta médica, según confirmó el Ministerio de Salud.

Tres pacientes, entre los que se encuentra un bebé de seis meses y sus padres, permanecen bajo atención hospitalaria, aunque se reportan estables y fuera de peligro. Todos los casos detectados han sido catalogados como importados, sin evidencia de transmisión local dentro del territorio.

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos. El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación.

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