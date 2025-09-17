La APES cierra oficina hasta nuevo aviso

Compartir

Ante la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó que ha renunciado a su derecho a ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional en El Salvador debido a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone dicha ley.

“En los últimos 90 días la APES ha suspendido, liquidado y cerrado sus proyectos cuyo financiamiento provienen del exterior y que se ejecutan en El Salvador, hemos cerrado nuestras oficinas hasta nuevo aviso”, señala la gremial defensora de los derechos de los periodistas en El Salvador.

La APES aclaró a los periodistas que seguirá prestando sus servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa, así como defendiendo los derechos a la libertad de expresión y libertad de prensa de los colegas salvadoreños.

“La LAEX define como agentes extranjeros a cualquier persona u organización que responda a intereses, esté controlada o financiada, directa o indirectamente, por un mandante extranjero, que es cualquier persona u organización con sede en el extranjero, incluyendo un gobierno, un partido político o una organización, así como cualquier entidad así determinada por el Registro de Agentes Extranjeros. Con una definición tan amplia y discrecional, el Registro está diseñado para usar este poder de manera arbitraria”, externó.

Cada transacción financiera de los fondos de los mandantes extranjeros está sujeta a un impuesto del 30%, sin embargo, la ley no aclara si el impuesto actual del 10% sobre las donaciones se sumará a este nuevo impuesto, lo que aumentaría aún más la carga financiera y la haría comparable a una confiscación de facto.

“Aceptar la ley es aceptar condiciones como la que prohíbe a los denominados agentes extranjeros realizar actividades con fines políticos u otros que tengan por objetivo alterar el orden público o amenazar la estabilidad social y política del país”, aseguró la APES.

Si bien la nueva normativa se presenta bajo el objetivo de fortalecer la transparencia, en los últimos seis años se ha recurrido con frecuencia al mecanismo de reserva de información pública, lo cual ha reducido la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a contratos y gastos estatales que, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, deberían estar disponibles para su conocimiento.

Según la APES, tiene más de un año intentando obtener credenciales de la junta directiva en el registro de Asociaciones de la oficina del Ministerio de Gobernación, continuarán insistiendo, apegados al derecho de organización y asociación, pese al cierre deliberado del espacio cívico.

La APERS recalcó a los periodistas que siempre podrán contar con el acompañamiento, respaldo y solidaridad de la APES, pues la misión sigue siendo la defensa de periodistas y libertad de prensa de quienes ejercen la labor de informar aún en contextos adversos.

