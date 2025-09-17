Radio Sevilla: catedral de la noticia celebra sus 100 años al aire

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Creada en 1924, Radio Sevilla, actualmente ubicada en Sevilla (España), sus frecuencias 103.2 FM y 792 AM, ha celebrado este 16 de septiembre de 2025 cien años aire, en la que ha destacado llevar la información de última hora a todos los rincones de España y hoy en pleno siglo XXI por el mundo.

Es parte de la Sociedad Española de Radiodifusión, y que pertenece al Grupo Prisa, la cual cuenta con una red de 100 emisoras con presencia en países como Colombia, Estados Unidos, Chile, México, España, Guatemala, y entre otras naciones de América Latina.

En 1925 Radio Sevilla fundó otra emisora local, la cual salió al aire el 1 de julio del mismo año. Para los andaluces la SER es “cercanía de regreso a casa, la distancia sevillana más corta entre dos acontecimientos, el profesional estricto y el tirabuzón correcto, el puntual boletín, una audiencia moderada, un oyente satisfecho, entre otros.

El compromiso matinal de Radio Sevilla también le ha caracterizado saltarse cualquier clausura, poder confesar los pecados y saltarse la penitencia, todo esto con el objetivo de predicar con el ejemplo.

Antonio Yélamo, director de la Cadena SER, Andalucía, externó que contar la realidad se resume a una “vocación”, de servicio y de compromiso social como medio de comunicación; todo esto, “Le ha valido para su supervivencia a lo largo del tiempo”.

“En estos cien años han pasado muchas cosas, muchas voces y protagonistas, aquellos que han sembrado las bases de esta emisora, como; Iñaki Gabilondo, María Esperanza Sánchez, viva Sevilla, que viva Radio Sevilla”, destacó.

Entre las autoridades presentes estuvo María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España y Ministra de Hacienda, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, José Luis Sanz, alcalde de Sevilla.

El punto artístico estuvo a cargo de Pastora Soler, quien deleitó al público con su repertorio musical.

Montero expresó que “a finales de los años 70’s Radio Sevilla se convirtió en la canalizadora de los anhelos del pueblo andaluz, de su lucha por la autonomía política, en su defensa por una tierra próspera, con identidad propia, capaz de decidir su propio destino frente a aquellos que pensaban que la historia estaba predeterminada”.

Definiciones como “Ser Radio Sevilla, es ser transatlántico, el buque escuela, una Sevilla descubridora, viento en popa a toda vela, ser la SER, es tener el balcón en la campana y mirar desde la Giralda”, fueron frases que hicieron recordar a los asistentes todo lo vivido en estos cien años al frente de un micrófono y de cerca con la audiencia nacional e internacional.

