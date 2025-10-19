MARN prevé lluvias para este domingo 

Compartir

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este domingo, se tendrán lluvias en varios puntos del país.

Por la mañana se tendrán lluvias en sectores costeros centrales y occidentales. Durante la mayor parte de la mañana no se prevén lluvias en gran parte del territorio nacional, pero antes del mediodía, lluvias en Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad y zonas de San Salvador.

Desde temprano por la tarde, continuarán las lluvias en sectores de la costa, sectores a lo largo de la franja volcánica, y también en la cadena montañosa norte, las que se extenderán a las zonas de los valles cercanos en el transcurso de la tarde.

En la noche, se prevén que continúen las lluvias en sectores de la zona norte, con otras lluvias en sectores de la zona oriental y paracentral.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y vientos momentáneos de más de 30 km/h. Durante todo el día, el viento estará variando de 9 a 18 km/h. Las temperaturas mantendrán el ambiente ligeramente menos cálido durante el día.

La principal influencia será una vaguada en superficie, flujo noreste y aporte adicional de humedad desde el Pacífico.

