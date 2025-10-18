Prevén lluvias para este día en el AMSS y Santa Ana 

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado sobre la cordillera volcánica. Se prevén lluvias en horas cercanas al mediodía en la cordillera volcánica y la zona norte.

Por la tarde, el cielo permanecerá nublado, con posibilidad de formación de lluvias y tormentas sobre la cordillera volcánica, zona norte, zona oriental y sus alrededores, incluyendo el AMSS y Santa Ana Centro.

Por la noche, se prevén lluvias y tormentas desplazándose sobre la zona occidental, zona norte y centro. No se descarta que vuelvan a presentarse lluvias en el AMSS.

El viento se mantendrá entre los 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Las condiciones atmosféricas son influenciadas por la cercanía de la ZCIT y una circulación ciclónica, sumado a la presencia de vaguadas en capas bajas y medias de la troposfera.