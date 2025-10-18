Prevén lluvias para este día en el AMSS y Santa Ana 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa para que este sábado, se tendrán lluvias y tormentas con énfasis durante la tarde y noche en el AMSS y Santa Ana.
Por la tarde, el cielo permanecerá nublado, con posibilidad de formación de lluvias y tormentas sobre la cordillera volcánica, zona norte, zona oriental y sus alrededores, incluyendo el AMSS y Santa Ana Centro.
Por la noche, se prevén lluvias y tormentas desplazándose sobre la zona occidental, zona norte y centro. No se descarta que vuelvan a presentarse lluvias en el AMSS.
El viento se mantendrá entre los 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.
Las condiciones atmosféricas son influenciadas por la cercanía de la ZCIT y una circulación ciclónica, sumado a la presencia de vaguadas en capas bajas y medias de la troposfera.