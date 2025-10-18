50 años de prisión a sujeto por asesinar a su compañera de vida 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a Neftaly Pérez a 50 años de cárcel por asesinar a su compañera de vida.

La víctima se encontraba dentro de su casa junto a su hijo de 1 año. Pérez la interceptó y la hirió con un arma blanca en el pecho. La herida le causó la muerte de forma inmediata. Las autoridades no informaron sobre donde ocurrió el hecho y como fueron las circunstancias.

La condena fue la pena máxima sobre el delito de feminicidio.