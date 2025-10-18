Página de inicio » Nacionales » Tribunal condena a 102 años de prisión a sujeto que robaba y cometía agresiones sexuales 

Tribunal condena a 102 años de prisión a sujeto que robaba y cometía agresiones sexuales 

Redacción Nacionales 18 octubre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en Tribunal condena a 102 años de prisión a sujeto que robaba y cometía agresiones sexuales  295 Vistas

Compartir
        
Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 102 años de prisión por robo agravado, violación y otras agresiones sexuales en perjuicio de 5 víctimas.

La FGR informó que Moisés Otoniel Portillo Morán fue condenado a 102 años de prisión por los delitos de robo agravado, violación y otras agresiones sexuales en perjuicio de 5 víctimas.

Los hechos ocurrieron entre el 2022 y 2023 en diferentes puntos de San Salvador. Este sujeto interceptaba a las víctimas cuando se dirigían a sus lugares de trabajo para llevarlas a lugares desolados, les robaba sus pertenencias y luego abusaba sexualmente de ellas.

Portillo también es procesado por otros casos de delitos sexuales.

Tags

Ver también

Resumen de la tercera semana de octubre 2025

Compartir        

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.