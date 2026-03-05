Condenan a 15 años a exempleado financiero por desviar $72,000

Compartir

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Rony Johansen Caishpal Núñez, de 45 años, por los delitos de hurto por medios informáticos (ocho años), hurto de identidad (cuatro años) y acceso indebido a programas o datos informáticos (tres años). Su esposa, Amalia Doménica Gutiérrez de Caishpal, de 47 años, recibió una pena de cuatro años de cárcel por hurto por medios informáticos.

Durante el juicio se acreditó que Caishpal Núñez, aprovechándose de su condición de empleado de una institución financiera, creó el 2 de agosto de 2021 un usuario de banca en línea a nombre de una mujer fallecida el 8 de abril de ese mismo año. La víctima mantenía depósitos a plazo fijo cuyos intereses eran abonados a su cuenta bancaria.

El condenado generó además un perfil transaccional que le permitió realizar operaciones electrónicas hacia siete cuentas distintas. De esta manera transfirió más de $72,000 a su cuenta personal y posteriormente a la cuenta de su esposa, apropiándose de los fondos.

Parte del dinero fue retirado en efectivo por Gutiérrez de Caishpal en cajeros automáticos cercanos a su vivienda y en la misma institución donde laboraba su esposo.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal ordenó que Caishpal Núñez pague $47,851.58 al banco afectado, mientras que Gutiérrez de Caishpal deberá cancelar $25,281.

