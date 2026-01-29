FGR detiene a 17 personas por casos de hurto y estafa

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó un operativo la madrugada de este miércoles para detener a varias personas vinculadas en los delitos de hurto y estafa.

El ministerio público fiscal hizo efectiva la captura de 17 personas vinculadas en diversos delitos cometidos en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste, informó la fiscalía.

Entre los detenidos están: José Manuel Veliz Mira y José Ciro Sánchez Romero por el delito de hurto. Ya que, según las investigaciones, ambos le quitaron sus pertenencias a la víctima, entre ellas su tarjeta de débito y sacaron el dinero de su cuenta de ahorros.

Otra detenida fue Karla María Alarcón Sandoval, acusada de estafa, por vender un inmueble que ya no era de su propiedad. La vivienda en cuestión está ubicada en el distrito de Apopa.

Otro de los detenidos fue José Arnulfo Ardón Miranda y Félix Manuel Portillo Menjivar, por un mismo caso de estafa agravada en perjuicio de 15 víctimas, a quienes les vendieron lotes en un terreno que no era de su propiedad.

Además: Victor Xavier Najarro Herrera, por apropiación indebida. Esmeralda Elizabeth Salinas Hernández y Tatiana Stefani Quintanilla Paz, ambas por amenazas con agravación especial. Carlos Alfredo Sánchez Villanueva, Ana Delmy Rivas Ortiz y Carlos Alberto Rivera Alas, por estafa. Manuel de Jesús Herrera López por un caso de hurto.

La Fiscalía General de la República informó que en los allanamientos, se logró incautar suficientes elementos que vinculan a los detenidos con las acusaciones y fortalecerán las investigaciones. Todos los detenidos serán puestos a la orden de las autoridades judiciales en los próximos días.

Paralelamente, en la madrugada de este miércoles, la FGR ejecutó un operativo para desarticular una presunta estructura delincuencial dedicada a la distribución de drogas en el oriente del país. Según las investigaciones, las personas involucradas en esta red tenían funciones específicas para distribuir los estupefacientes, principalmente en Santa Rosa de Lima, Pasaquina, Anamorós, en La Unión y algunas zonas de San Miguel.

Entre los capturados están: Ana Francisca Argueta Medrano, Carlos Noé Argueta Fuentes, Stephany Yaneth Romano Palacios, Óscar Alexander Villatoro Martínez, Laura López García, Ramiro Arnoldo y Kevin de Jesús Romano Peña. La entidad fiscal informó que se realizaron allanamientos en diferentes sectores del país, donde se logró incautar suficiente evidencia que servirá para fortalecer las investigaciones.

