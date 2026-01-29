Dos camiones protagonizan accidentes de tránsito que dejan 6 lesionados

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un camión que transportaba cajas de manteca y harina, perdió el control y volcó después de colisionar con otro vehículo sobre el KM 34 de la carretera que conduce de San Salvador a San Salvador. El percance dejó al menos 4 lesionados.

Este miércoles durante la mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó al menos 2 accidentes de tránsito, el primero de ellos en Ciudad Arce, La Libertad Centro, sobre el kilómetro 34 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana.

Según la institución policial, un camión, que transportaba cajas de manteca y harina, perdió el control y volcó después de colisionar con otro vehículo que se incorporó a la vía de forma imprudente. Este hecho, dejó a 4 lesionados quienes fueron trasladados al hospital.

El otro accidente de tránsito reportado por la PNC también estuvo involucrado un camión, pero éste, transportaba tierra cuando chocó contra los separadores ubicados sobre el km 25 de la carretera que conduce al Puerto de La Libertad, en Zaragoza.

Según información de la PNC, el conductor resultó lesionado y los escombros también provocaron que un motociclista se accidentó, ambos fueron trasladados al hospital. El paso vehicular se mantuvo restringido por unas horas.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 y el 27 de enero de 2026, las cifras de siniestralidad vial muestran un incremento significativo respecto al mismo período del año anterior.

Pues estos, pasaron de 1,261 en 2025 a 1,710 en 2026, dejando a 1,085 personas heridas, frente a las 800 del año anterior. En cuanto a los fallecidos: las muertes en carretera subieron de 69 a 104 este año.

Este repunte en los accidentes y sus consecuencias refleja un desafío para las autoridades de tránsito. El crecimiento sostenido de los incidentes evidencia la necesidad de reforzar campañas de prevención, controles de velocidad y medidas de seguridad vial. Las autoridades viales piden tener responsabilidad y precaución al conducir y acatar en todo momento las señales de tránsito.

