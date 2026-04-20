Lesionados en accidentes de tránsito aumentan un 30%

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este fin de semana, no han cesado los accidentes de tránsito en el país; en lo que va del año, se reporta un incremento del 21% con respecto al año 2025; mientras que la cifra de lesionados se aumenta en un 30%.

Durante la madrugada de este domingo, un conductor perdió el control por excesiva velocidad y colisionó contra un árbol en el km 43 de la carretera Litoral. El acompañante resultó con lesiones leves y fue trasladado a un centro de salud.

Además, un múltiple accidente de tránsito se registró en el km 61 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Acajutla, Sonsonate. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en el percance estuvieron involucrados seis vehículos, entre ellos dos camiones y una motocicleta. Además, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital. Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron el percance.

En otro siniestro vial, un vehículo cayó a un barranco en el cantón Trinidad, en San José Ojos de Agua, Chalatenango Sur. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el conductor y su acompañante resultaron lesionados. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Otro siniestro vial ocurrió en carretera a Zacatecoluca, entre San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo, en el que se vieron involucrados un conductor de vehículo particular y un motociclista. Se trasladó a dos personas a centros de salud por lesiones y se realizó limpieza de aceite derramado sobre la vía.

Las estadísticas de tránsito, correspondientes al periodo del 1 de enero al 18 de abril de 2026 revelan un incremento significativo en los accidentes de tráfico respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) revelan que los siniestros viales pasaron de 5,936 en 2025 a 7,159 en 2026; los lesionados: aumentaron de 3,663 en 2025 a 4,767 en 2026 y en cuanto a los fallecidos, se registraron 352 en 2025 frente a 445 en 2026.

Las principales causas de los siniestros viales, lesionados y fallecidos en este año es la distracción al conductor, invasión del carril, no guardar la distancia reglamentaria, no respetar las señales de tránsito y conducir con exceso de velocidad. El departamento que más accidentes de tránsito registra es San Salvador, con 2,358 de los 7 mil reportados a escala nacional.

Del número de fallecidos, 181 corresponden a motociclistas, 170 a peatones y 10 ciclistas.

El aumento en todos los indicadores refleja una tendencia preocupante en materia de seguridad vial. Por lo que, las autoridades recomiendan a los conductores manejar a la prevención y respetar las señales de tránsito para evitar que las cifras sigan en aumento.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...