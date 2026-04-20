TSE comprará inmueble de su sede por $10.1 millones con reforma al Presupuesto 2026

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adquirirá definitivamente el inmueble donde funcionan sus oficinas centrales por $10.1 millones; según se informa en una iniciativa presentada por Hacienda a la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa recibió una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo para modificar el Presupuesto General 2026 e incorporar $10,124,100 destinados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). El objetivo es financiar la adquisición definitiva del inmueble donde actualmente funciona su sede central, el Centro Corporativo 87, en la colonia Escalón, en San Salvador Centro.

El decreto señala que el contrato de arrendamiento vigente vence el 31 de mayo de 2026, por lo que se requiere asegurar la propiedad de cara al próximo evento electoral de 2027. El Ministerio de Hacienda informó que, en enero de 2025, el inmueble fue valuado en el mismo monto por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y aceptado por la sociedad vendedora en un único pago.

El Tribunal Supremo Electoral posee dicho contrato de arrendamiento con Alpha Inversiones S.A. de C.V., y pretende que sea las oficinas centrales definitivas. Por ello, le ha pedido a Hacienda que le otorgue esos $10.1 millones.

La fuente de financiamiento provendrá del Fondo General, utilizando parte del saldo disponible de los presupuestos extraordinarios del evento electoral 2024. El refuerzo se incorporará en la Unidad Presupuestaria de Dirección y Administración Institucional del TSE, bajo el rubro de Inversiones en Activos Fijos.

El decreto establece que la modificación entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial, garantizando así que el TSE cuente con instalaciones propias y permanentes para la organización de los próximos procesos electorales.

Esta reforma de presupuesto sería estudiada este lunes en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, para ser aprobada este martes en la sesión plenaria.

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