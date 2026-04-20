Diputados a favor que El Salvador haga acuerdo comercial con Bolivia

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para autorizar al Gobierno de El Salvador a suscribir un acuerdo de alcance parcial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

El tratado en cuestión pretende establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica; facilitar la libre circulación de bienes, expandir y diversificar el comercio bilateral. Además, eliminar restricciones arancelarias y no arancelarias, así como promover la cooperación económica, científica y tecnológica, según se dijo en la instancia legislativa, donde se estudió la iniciativa.

Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión, explicó que el convenio permitiría establecer disposiciones para facilitar el acceso a mercados entre ambos países mediante preferencias arancelarias a diversos productos.

De acuerdo con lo discutido en la comisión legislativa, Bolivia otorgaría beneficios a 259 productos salvadoreños, mientras que El Salvador a 250 productos de la nación sudamericana, impulsando así el intercambio comercial entre ambas naciones.

Figueroa afirmó que “estas son grandes oportunidades para nuestros productores nacionales, para poder incursionar en otros mercados, para dinamizar nuestra economía y generar más empleos”.

Según enlistó Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, entre los principales productos nacionales que podrían ingresar al mercado boliviano están la tilapia, el atún y los camarones; el café en grano y molido, la confitería y jugos; medicamentos de uso humano y veterinario, cosméticos, productos plásticos, papel y cartón, textiles, confección, calzado y productos de hierro y acero.

El Salvador facilitaría el ingreso de productos bolivianos como frutas y flores, hierba mate, medicamentos, pieles y cueros, calzado, vidrio y sus manufacturas, tuberías, accesorios y muebles metálicos.

Con el convenio también se busca garantizar condiciones equitativas para el comercio bilateral. Entre estas: la eliminación progresiva de aranceles, el establecimiento de un régimen de origen, la aplicación de medidas de defensa comercial, así como disposiciones sanitarias y fitosanitarias, así como la regulación de obstáculos técnicos al comercio.

Además, ambos países reconocerían productos propios con valor especial. Bolivia reconocerá productos salvadoreños como el café Apaneca-Ilamatepec, licores artesanales y la pupusa de arroz de Olocuilta, mientras que El Salvador hará lo mismo con productos bolivianos como el singani, la quinua real y los vinos del Valle de Cinti.

De ser aprobado, según argumentó el oficialismo, el acuerdo permitirá diversificar los mercados de exportación, fortalecer el comercio bilateral, incentivar la inversión y ampliar los espacios de cooperación, como la transferencia de conocimientos técnicos, apoyo en temas energéticos, experiencia en comercialización de gas licuado de petróleo. Este dictamen se prevé que sea sometido a votación del pleno este martes en sesión plenaria.

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