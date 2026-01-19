Página de inicio » Nacionales » Salvadoreños reclaman libertad de presidente Nicolás Maduro

Salvadoreños reclaman libertad de presidente Nicolás Maduro

Redacción Nacionales 19 enero, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Salvadoreños reclaman libertad de presidente Nicolás Maduro 705 Vistas

San Salvador/Prensa Latina

Organizaciones sociales y políticas de El Salvador reclaman hoy la libertad del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos.

Representantes de grupos de veteranos de guerra, lisiados en el conflicto armado de la década de 1980 y partidos políticos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) manifestaron la víspera su rechazo a la agresión de Estados Unidos contra el pueblo de Simón Bolivar.

En la base al monumento al prócer latinoamericano en esta capital, varios oradores expresaron su condena a la política de “las cañoneras” propias de la doctrina Monroe que revive el presidente Donald Trump en su versión agresiva contra las Américas.

Asimismo los participantes rindieron homenaje a los 32 cubanos y a los más de 80 venezolanos que derramaron su sangre el pasado 3 de enero en la defensa de Venezuela y de su presidente.

Carlos Martínez, dirigente departamental del FMLN en esta capital, condenó enérgicamente la agresión fascista. “Maduro enfrenta en las entrañas del imperio un juicio ilegal que violenta el derecho internacional y la soberanía de Venezuela”, remarcó el activista político.

“Desde acá nos sumamos a la jornada mundial para exigir la liberación de Maduro y de su esposa Cilia Flores”, agregó el efemelenista.

Otros oradores rindieron tributo a los 32 internacionalistas cubanos que ofrendaron sus vidas resistiendo heroicamente la agresión de las fuerzas estadounidenses.

El viernes, en el monumento a la Constitución, en esta capital, grupos del FMLN repudiaron la agresión de Washington contra el pueblo venezolano y demandaron la devolución de Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la condena y al homenaje también se sumó el Capitulo Cuba del Centro de Estudios Schafik Handal, que expresó su solidaridad con el pueblo cubano y sus autoridades en ocasión de los funerales de los héroes cubanos caídos en Venezuela.

