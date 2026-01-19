Salvadoreños reclaman libertad de presidente Nicolás Maduro

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

Organizaciones sociales y políticas de El Salvador reclaman hoy la libertad del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos.

Representantes de grupos de veteranos de guerra, lisiados en el conflicto armado de la década de 1980 y partidos políticos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) manifestaron la víspera su rechazo a la agresión de Estados Unidos contra el pueblo de Simón Bolivar.

En la base al monumento al prócer latinoamericano en esta capital, varios oradores expresaron su condena a la política de “las cañoneras” propias de la doctrina Monroe que revive el presidente Donald Trump en su versión agresiva contra las Américas.

Asimismo los participantes rindieron homenaje a los 32 cubanos y a los más de 80 venezolanos que derramaron su sangre el pasado 3 de enero en la defensa de Venezuela y de su presidente.

Carlos Martínez, dirigente departamental del FMLN en esta capital, condenó enérgicamente la agresión fascista. “Maduro enfrenta en las entrañas del imperio un juicio ilegal que violenta el derecho internacional y la soberanía de Venezuela”, remarcó el activista político.

“Desde acá nos sumamos a la jornada mundial para exigir la liberación de Maduro y de su esposa Cilia Flores”, agregó el efemelenista.

Otros oradores rindieron tributo a los 32 internacionalistas cubanos que ofrendaron sus vidas resistiendo heroicamente la agresión de las fuerzas estadounidenses.

El viernes, en el monumento a la Constitución, en esta capital, grupos del FMLN repudiaron la agresión de Washington contra el pueblo venezolano y demandaron la devolución de Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la condena y al homenaje también se sumó el Capitulo Cuba del Centro de Estudios Schafik Handal, que expresó su solidaridad con el pueblo cubano y sus autoridades en ocasión de los funerales de los héroes cubanos caídos en Venezuela.

