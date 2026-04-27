Recuerdan a Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega

Compartir

En el Día Internacional del libro

Iván Escobar

Patricia Meza

Editoriales, emprendimientos culturales, librerías, escritores y autores nacionales se han dado cita esta semana a las diferentes ferias de libros convocadas por universidades, instituciones públicas, así como organismos relacionados con el arte y la cultura del libro en El Salvador.

Las ferias del libros han tenido lugar en el marco del día internacional del libro que se celebra cada año el 23 de abril, en memoria por el fallecimiento de tres grandes figuras de la literatura universal: Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega y William Shakespeare.

Los escritores han participado en diferentes espacios como cafés culturales. La Biblioteca Café ubicada en el centro de San Salvador así como Ubuntu café, son algunos de los espacios culturales donde han tenido lugar el pasado fin de semana dos ferias del libro en la que participaron editoriales y libreros de nuestro país con una variada diversidad de títulos de autores nacionales como extranjeros.

Poesía, narrativa, cuento, relatos, ensayos, biografías son algunos de los géneros a los cuales el público ha tenido acceso en los últimos días, ya que el mes de abril se convierte en una oportunidad para encontramos con los libros impresos.

Y es que a pesar de la diversa gama de textos que se pueden encontrar actualmente en versión digital, en PDF o en plataformas de internet a veces de forma gratuita e inmediata, muchas personas siguen prefiriendo los libros en físicos sean estos nuevos o de segunda mano como se le conoce, y las ferias son la oportunidad ideal para encontrarnos con el título y el autor de nuestra preferencia.

En este marco ha tenido lugar también la feria del libro 2026 de la universidad Don Bosco, la cual se ha celebrado del 21 al 23 de abril en el campus de la misma, ubicada en el Soyapango, allí han participado varias editoriales, proyectos culturales, emprendimientos culturales, así como librerías y libreros independientes que han puesto a disposición varias libros a la comunidad educativa y docente de este centro de educación superior.

Por tres días la universidad Don Bosco y por cuarto año consecutivo ha desarrollado esta feria en la que se han presentado diversos títulos, enteré ellos libros infantiles de autores nacionales: «La niña de los olores» y «Teobaldo», de Gabriela Mendoza en representación del proyecto de Los Fundadores.

También en el marco de la feria se presentó el libro testimonial «Una vida de silencio» de la autora salvadoreña Alejandra Lazo, quien desde una perspectiva humana y sensible habla sobre la discriminación, el suicidio, la depresión y otros problemas que enfrentan a diario las personas que sufren o padecen de alguna discapacidad. En el caso de Alejandra ella es una persona no vidente, pero con este libro, está demostrándole a la sociedad que «todas las personas somos iguales», y no deben ser vistos de menos ni ser ignorados aquellos que padecen algún tipo de discapacidad.

También fue presentado el poemario «Una ofrenda Monseñor Romero», de Iván Escobar, periodista y escritor salvadoreño, quien narra a través de 25 poemas una serie de visiones encaminadas al obispo mártir desde la óptica de aquellos que le conocieron y que el autor logró conversar y estudiar para plasmarlos a través de la poesía.

La feria del libro en la Don Bosco fue organizada por la biblioteca «Rafael Meza Ayau», y según sus organizadores busca reunir cada año a representantes de la industria literaria salvadoreña para que den a conocer las novedades literarias, a los autores y desarrollar conversatorios, en tanto se han tenido presentaciones de libros, talleres, proyección de películas, estudio de obras entre otras actividades lúdicas encaminadas a conmemorar la fecha dedicada al libro.

El día jueves 23 que se celebra el Día del Libro, llevándose a cabo en el campus de la universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» UCA, la feria del libro «Vive la lectura», un encuentro de editoriales, escritores y proyectos culturales relacionados con el libro que conmemoran esta fecha con la presentación de sus catálogos literarios más recientes.

Manuel Barrera, escritor y representante de las editoriales Falena y de Estro, destacó la importancia de estos encuentros porque permiten a los escritores y a las editoriales interactuar con los públicos, y dar a conocer las novedades literarias, así como los proyectos encaminados a fortalecer y diversificar las letras salvadoreñas.

Es así que los lectores pueden o tienen la oportunidad de accesar a los libros universales, a los libros clásicos de nuestros autores y también conocer las nuevas propuestas literarias que están presentándose este 2026.

Este fin de semana y en la que 30 editoriales, emprendimientos culturales, autores independientes así como casas editoriales y librerías expusieron su trabajo a través de stand, también hubo conversatorios, presentaciones de libros y otras actividades relacionadas con la cultura y la literatura.

Los editores y libreros también han sido convocados a otras ferias que tendrán lugar en la Alianza Francesa, en el Centro Español y otros espacios donde se está valorando el trabajo de las y los escritores de hoy, y de aquellos que dejaron sus huellas a través de textos que por mucho tiempo han acompañado a muchas generaciones.

Las ferias de libros son espacios importantes que abren oportunidad para el intercambio con los lectores de propuestas, de títulos, de obras a una comunidad que sigue trabajando en el diseño, en la corrección, en la edición y la producción del libro en físico, recordemos que en este marco también se celebra el día del derecho de autor y cómo trabajar en la protección del mismo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...