Surge colectivo “Sindicalistas en el Exilio” y denuncia persecución laboral

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Saúl Méndez

Colaborador

Un grupo de trabajadoras y trabajadores salvadoreños anunció la creación de Sindicalistas en el Exilio, un colectivo conformado por personas que aseguran haber salido del país debido a la persecución, criminalización y el cierre de espacios democráticos vinculados a la actividad sindical.

A través de un comunicado difundido en abril de 2026, el colectivo señaló que está integrado por miembros de distintos sindicatos que, pese a encontrarse fuera del país, mantienen su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la organización de la clase trabajadora.

“Desde el exilio nos negamos a guardar silencio frente a la injusticia”, afirmaron, al tiempo que reivindicaron la lucha sindical como una herramienta de resistencia frente a la explotación, el autoritarismo y la precarización laboral.

El grupo denunció lo que considera un incremento de la persecución y represión contra el movimiento sindical en El Salvador, y advirtió que la falta de garantías para la libertad sindical afecta directamente la calidad democrática del país.

“Sin libertad sindical no hay democracia real”, sostuvieron en el pronunciamiento.

Asimismo, destacaron el papel de las mujeres trabajadoras y de las disidencias dentro del movimiento sindical, subrayando la necesidad de una lucha inclusiva contra todas las formas de opresión.

El colectivo también hizo un llamado a fortalecer la solidaridad internacional como mecanismo de presión, con el objetivo de visibilizar la situación de la clase trabajadora salvadoreña más allá de las fronteras.

Entre sus principales objetivos, “Sindicalistas en el Exilio” planteó romper lo que consideran un “cerco de silencio internacional”, denunciar públicamente violaciones a derechos laborales, respaldar a sindicalistas perseguidos o despedidos dentro del país, y fortalecer la organización, especialmente entre jóvenes y mujeres.

Además, buscan generar presión internacional que implique costos políticos para quienes, según denuncian, promueven o permiten la represión contra el movimiento sindical.

“El exilio no nos derrota. Nos organiza, nos fortalece y nos une”, concluye el comunicado.

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