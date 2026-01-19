Comunidades de Ilobasco denuncian a empresa por duplicar tarifa del agua

Compartir

“En una reunión con una diputada de Nuevas Ideas, se acordó que de $24 la tarifa sería de $15, pero hasta la fecha no se ha cumplido”

Con pancartas y frases como ¡el agua no se vende, se cuida y se defiende!, los habitantes de las comunidades La Quesera, Los Amates, La Palma y Paraíso, marcharon el fin de semana por las calles de Ilobasco, departamento de Cabañas, para denunciar que la empresa Inversiones Hidráulicas duplicó la tarifa del servicio de agua potable, pasando de 12 a 24 dólares al mes.

El líder comunitario César López dijo que aproximadamente 5,800 personas de las comunidades de Ilobasco han sido afectadas con el incremento en la tarifa del servicio de agua, sumado a esto, el agua potable no llega de forma regular, en algunos casos no cae las viviendas.

“Le hacemos un llamado al gobierno, a que en Ilobasco se vuelva a la tarifa que había anterior de $12 porque los recibos han incrementado el doble, ahora pagamos $24 y eso no es justo, porque el agua es para todos” sostuvo

Según los afectados, en el contrato firmado se establece que el servicio de agua potable debe brindarse tres veces por semana, pero en realidad solo reciben agua una vez a la semana, en algunos casos pasan varios días sin que caiga el agua.

Asimismo, explicaron que desde diciembre, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) inició una investigación, pero hasta la fecha no han recibido ninguna información ni resolución sobre el aumento a las tarifas del servicio de agua.

“Estamos en esta marcha para velar por todo el pueblo, nos vamos a apoyar unos con otros, queremos que dejen el agua al mismo precio que estaba, no es justo señores de Inversiones Hidráulicas estar pagando $24 por el agua que no cae así como está el contrato”, recalcaron los afectados.

Asimismo, Orlando Montes recordó que pese a una reunión sostenida con una diputada de Nuevas Ideas, se acordó que la tarifa sería de $15, pero hasta la fecha ese acuerdo no se ha cumplido y el cobro de $24 continúa mes a mes.

“En esa reunión se negoció que la tarifa sería de $24 a $15, en teoría estaba bien, nos habían hecho una gran rebaja, pero eso se fue disipando, a la empresa presentamos una nota formal pidiendo una explicación de cuáles eran los criterios técnicos para incrementarnos la cuota”, señaló Montes.

