Monseñor Romero reitera la misión de arrancar de la historia los pecados

Previo a la celebración eucarística en la Cripta de Catedral Metropolitana, se reflexionó el mensaje de Monseñor Romero, quien reiteró en aquel momento que la iglesia tiene la difícil misión de arrancar de la historia y la política los pecados, encontrar conflictos en medio de tantos egoísmos, orgullos y vanidades de tantos que han entronizado el reino del pecado entre el pueblo.

“La iglesia tiene que sufrir por decir la verdad, denunciar y arrancar el pecado, a nadie le gusta que le toquen una llaga y por eso salta una sociedad que tiene tantas llagas cuando hay quien le toque con valor; solo Cristo puede quitar los pecados de la sociedad salvadoreña y hacer la verdadera comunidad, que sea verdaderamente orgullo de Dios”, expresó.

Asimismo, recalcó que la salvación interior del hombre consiste en recibir el bautismo del espíritu que él trae, vida de Dios que quiere injertar en el corazón de los hombres, la familia, y la sociedad; los movimientos pastorales deben seguir la línea que Cristo trajo, inspirar en su amor para ser fermento de una sociedad pluralista.

“No es que la iglesia quiere que todos sean católicos, sino que todos los católicos sean verdaderamente misioneros de este mensaje de promoción y sepan ser fermento de unidad, promoción, luz, y también de conciencias críticas que sepan desde los diversos modos de pensar del pluralismo, la diversidad que Dios ha querido”, manifestó el entonces arzobispo de San Salvador.

Según Monseñor Romero, no se trata de cortar a todos con un solo criterio, sino hacer de los hombres el pluralismo, porque Dios ha creado los diversos pueblos como una familia que vivan de acuerdo a su pensamiento y también se amen con el pluralismo de las naciones.

“Piensen nada más en los países de Centroamérica, cada uno tiene su fisonomía, qué hermoso sería que estos cinco países arrancando los pecados de su historia, política, de su sociedad, de sus relaciones y nos presentemos como pueblo de Dios, promovidos de condiciones inhumanas a condiciones de Hijos de Dios”, externó el religioso.

Al momento de la procesión de ofrendas en la misa dominical, la Comunidad de la Cripta Monseñor Romero presentó una fotografía del padre Octavio Ortiz, recordando el 47 aniversario de su martirio y cuatro jóvenes catequistas. Monseñor Romero dijo que las muertes de sacerdotes y cristianos en vez de apagar el ardor de la fe, entusiasmaron a las comunidades.

