Interponen aviso ante la FGR por daños al bosque El Espino

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La ciudadanía organizada y en defensa de la finca El Espino presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el daño al bosque El Espino y la vulneración de derechos fundamentales, como es el medio ambiente sano, agua y salud.

Esta acción no es un trámite menor, sino el primer golpe de campana en el ring institucional, para la protección del Bosque El Espino donde se pretende construir el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Este aviso ante ante la FGR activa responsabilidades, deja constancia legal, abre la puerta a investigación y medidas de protección, y frena la normalización del “hacer sin pensar”, porque ley, cuando se invoca a tiempo, aún puede cuidar lo que queda.

“La construcción del nuevo CIFCO en terrenos vinculados al Bosque El Espino continúa siendo motivo de profunda preocupación pública y ambiental, son seres sintientes que no hablan en tribunales, pero sostienen el equilibrio que nos mantiene vivos, intervenir sin Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), sin transparencia y sin confianza territorial, es una ruptura grave del pacto social”, recalcaron.

Los ciudadanos organizados en el movimiento ‘Todos somos El Espino” hicieron un llamado a actuar ya, mientras aún hay vida en El Espino, el silencio no es opción, por lo cual, continúa con la recolección de firmas para presentarlas a la Asamblea Legislativa y evitar la destrucción del bosque.

Hasta la fecha, ya superaron las 30 mil firmas digitales, el proximo viernes 23 de enero pretenden llegar a las 40 mil, como respaldo que el nuevo CIFCO no sea construido en El Espino, sino buscar otras alternativas, para evitar la deforestación y el daño ambiental.

El sitio https://chng.it/7y6gtxf2jr está habilitado para unirse a las firmas digitales, asimismo, todos los días, de 6:00 a 7:00 p.m., frente a las gradas de Catedral Metropolitana de San Salvador se encuentra un grupo de cuidados recolectando firmas de forma física.

“Presidente Nayib Bukele, la ciudadanía consciente respalda un diálogo real, enmendar es posible, detenga las intervenciones sin sentido, sin EIA y sin confiabilidad territorial, como los antecedentes de Marsella 2 y Ángulo. El desarrollo que arrasa no es progreso; es deuda con el futuro”, expresaron los ciudadanos.

