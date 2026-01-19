“Nos toca continuar el legado de quienes firmaron la paz”: Manuel Flores 

Compartir

“Hoy nos toca a nosotros continuar el legado de quienes hace 34 años firmaron la paz, es esta dirección la que va a continuar ese trabajo en el terreno que sea, preparándonos para las elecciones, exigiendo agua de buena calidad para el pueblo, no a la minería, buena salud y educación”, expresó el secretario general del FMLN, Manuel Flores, durante la celebración del 34 aniversario de los Acuerdos de Paz, en Jocoaitique, departamento de Morazán.

Flores afirmó que 34 años después de la firma de los Acuerdos de Paz instituciones que nacieron producto de ello están siendo mancilladas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Policía Nacional Civil (PNC), de donde en el mes de diciembre fueron despedidos muchos empleados.

“Ahora el escalafón para médicos y maestros solamente es un recuerdo, pero y las protestas que habían antes cuando el Frente gobernaba, por qué no las hacen ahora, sindicatos no aparecen y muchos dicen, y el Frente por qué no sale a protestar, estamos esperando que salgan ustedes y los vamos a acompañar”, retó Flores.

Asimismo, enfatizó que 34 años después, en este país, hay más miseria, precios más altos, vivienda más cara, y con diputados que han tenido préstamos de medio millón o 250 mil dólares, para comprar apartamentos lujosos y casas en la playa con vista al mar.

A criterio del secretario general del único partido de izquierda en El Salvadr, el gobierno actual no cuenta con programas dedicados a los jóvenes, muchos de ellos pese a ser graduados universitarios no encuentran un empleo con prestaciones y se dedican al empleo informal o emprendimientos, el pueblo pobre lo que recibe es propaganda y amenazas, incluso, en los ministerios.

“A estas alturas del gobierno de Bukele muchos todavía cuestionan si es culpa del Frente que el joven no encuentra empleo, que el campesino no reciba buena semilla y compre insumos caros, que no tengan tierra, crédito, ni asistencia técnica”, destacó.

El dirigente político de izquierda consideró importante mantener viva la llama y esperanza, porque no deben olvidarse a quienes murieron, aun y con los errores que se cometieron, el FMLN tiene más valor que cualquier partido de “traidores y corruptos”.

“Este partido es de lucha e inspiración, de heroicidad y amor, los de Nuevas Ideas piensan que la historia comenzó en el 2019, pero no, en el año 2019 comenzó la vergüenza en este país, porque están dándole mayor importancia a las transnacionales y a la oligarquía, a quienes ustedes se deben, por eso despidieron a miles de trabajadores en diciembre”, externó.

Recalcó que la paz se firmó porque fue producto de la lucha de cinco organizaciones, del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), Partido Comunista de El Salvador (PCS), Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la Resistencia Nacional (RN).

“34 años después este partido jamás se va a arrodillar ante el poder, jamás se va a arrodillar ante cualquiera que quiera pensar que nos vamos a rendir, 34 años se dice fácilmente, pero para nosotros es recordar a nuestros héroes, heroínas, mártires, esas 5 organizaciones que creyeron en la paz, ahora son un puño que se llama FMLN”, aseguró.

Para el FMLN, conmemorar la firma de la paz no solo es recordar una fecha histórica, sino reconocer que el país se abrió paso a nuevos valores democráticos y a un mayor reconocimiento en temas como Derechos Humanos, transparencia, lucha contra la corrupción y transformación del sistema de justicia.

“Nos preocupa que la llegada de un aniversario más de la paz se dé en medio de reiterados intentos por regresar a los métodos represivos del pasado. Hace 34 años pusimos fin al terrorismo de Estado, sin embargo, hoy el país vive la vulneración de los derechos del pueblo; donde se persigue y encarcela a quienes denuncian las graves injusticias”, indicó el partido de izquierda.

Flores señaló que los derechos y las libertades logradas con el fin del conflicto armado están siendo menospreciados, pisoteados y pretenden ser desaparecidos por los intereses mezquinos de quienes por hoy ostentan el poder.

Los Acuerdos de Paz se firmaron el jueves 16 de enero de 1992, entre el gobierno de El Salvador y FMLN, en el Castillo de Chapultepec, México, poniendo fin a doce años de guerra civil en El Salvador.

En 1989, tras la intervención de Naciones Unidas, se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos concretos, para la salida consensuada al conflicto.

