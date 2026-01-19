COMADRES pide cesar política de invisibilizar la memoria histórica

Compartir

“En este 34 aniversario de los Acuerdos de Paz, les animamos a seguir luchando por la justicia, como el único camino a la reconciliación y la paz duradera”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Como parte del 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el Comité de Madres y Familiares Monseñor Oscar Arnulfo Romero (COMADRES), llevó a cabo un encuentro entre familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado, quienes pidieron al gobierno cesar la política de invisibilizar la memoria histórica, y se sustituya por acciones estatales que dignifiquen a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la guerra.

El 16 de enero antes fue denominado día Nacional de la Paz, ahora por decreto legislativo es declarado como Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado en El Salvador, sin embargo, COMADRES lleva cuatro décadas exigiendo a todos los gobiernos del país que asuman las deudas históricas con las víctimas civiles y honren sus obligaciones constitucionales e internacionales.

COMADRES aseguró que para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la firma de los Acuerdos de Paz hace 34 años, significó una esperanza de justicia y reconciliación, porque, además de silenciar las armas, abrieron la posibilidad de democratizar al país, propiciar el respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña.

COMADRES demandó que se apruebe una ley de justicia transicional que atienda integralmente las exigencias históricas de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Al mismo tiempo, la participación en todas las etapas de la aprobación de esta norma.

Asimismo, exigió dar acceso a los archivos de la guerra civil, especialmente los que están bajo custodia de la Fuerza Armada, para conocer la verdad y acelerar los procesos administrativos y judiciales de localización de los familiares desaparecidos.

“Desde la posguerra hasta la fecha ningún gobierno ha tenido la valentía de reconciliarse con la verdad, enjuiciar a los criminales de guerra, reparar integralmente los daños causados a las víctimas y honrar la memoria histórica, pese a lo ordenado en una sentencia de la Sala de lo Constitucional en julio de 2016 (Inc44-2013/145-2013) y a innumerables recomendaciones internacionales”, expresó el Comité.

Además, lamentó que desde el gobierno se intenta silenciar las demandas o manipular la historia, tal como quedó demostrado al decretar cada 16 de enero como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado; para esta decisión no fueron consultadas, ni ha estado acompañada de acciones reivindicativas o de dignificación de la memoria de sus familiares.

COMADRES hizo el llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe la Ley de Justicia Transicional, para las Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado en El Salvador.

Asimismo, consideró necesario mejorar y reactivar los programas de reparación, incluidos los de compensaciones económicas, y se ajusten a condiciones decorosas que permita a las víctimas rehacer sus vidas en condiciones de dignidad. Atualmente las condiciones en que viven algunas madres y familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante la guerra civil son precarias, que deben enfrentar severos problemas de salud, vivienda, alimentación o la educación de sus hijos.

“Un problema muy agudo es la inseguridad jurídica de los inmuebles de los Comités de Madres, aunque fueron donados por la cooperación internacional en tiempos del conflicto armado. Estos inmuebles tuvieron que ser legalizados a nombre de otras organizaciones populares que contaban con personería jurídica como FENASTRAS y ANDES 21 de junio, pero sus actuales dirigentes se niegan a reconocer la legítima propiedad que la organización tienen sobre ellos”, sostuvieron las representantes de COMADRES.

Esta inestabilidad pone en riesgo inminente las proyecciones de trabajo por la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en las décadas previas y durante el conflicto armado.

A la vez, exhortó al gobierno a abrir una mesa de diálogo con las organizaciones sociales que formalmente aparecen como dueñas de los inmuebles de los Comités de Madres, a fin de buscar el camino para legalizarlos a nombre de COMADRES, CODEFAM y COMAFAC, organizaciones legítimas dueñas de los inmuebles.

Al local de COMADRES es urgente hacerle reparaciones básicas como el sistema eléctrico, aguas negras, aguas lluvias, agua potable y trabajar en las cárcavas por filtraciones de aguas subterráneas.

Durante el encuentro de familiares se inauguró el mural denominado “COMADRES sigue en pie de lucha”, pintado por René Melgar, con el apoyo del doctor Heider Tun.

