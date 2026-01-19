Canciller de Irlanda considera “absolutamente inaceptables” las amenazas arancelarias de EEUU

Compartir

LONDRES/Xinhua

La ministra de Asuntos Exteriores irlandesa, Helen McEntee, afirmó este domingo en un comunicado que el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, incluida su decisión de imponer aranceles a varios países miembros de la Unión Europea (UE), Reino Unido y Noruega, es «absolutamente inaceptable y profundamente lamentable».

McEntee dijo que «Irlanda ha sido muy clara en que el futuro de Groenlandia es un asunto que debe ser determinado por Dinamarca y por el pueblo groenlandés, de acuerdo con los principios democráticos bien establecidos y con el derecho internacional».

La paz y la seguridad dependen de que todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumplan los principios fundamentales de la Carta de la ONU, dijo McEntee, y añadió que «no puede haber paz y seguridad duraderas en un mundo donde se ignoran y socaven estos principios.»

«El respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados no es negociable. Es un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Es lo que mantiene seguros y protegidos a todos los países, grandes o pequeños, alineados militarmente o neutrales», afirmó McEntee en el comunicado.

Trump dijo el sábado que por el tema de Groenlandia su país impondrá un arancel del 10 por ciento a todos los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero.

Los aranceles se incrementarán a 25 por ciento el 1 de junio, y permanecerán hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, afirmó en redes sociales.

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca y Copenhague mantiene el control sobre su defensa y política exterior. Estados Unidos tiene una base militar en la isla. Desde que regresó al cargo en 2025, Trump ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de «obtener» Groenlandia y recientemente ha intensificado sus amenazas.

