EEUU, Dinamarca y Groenlandia establecerán grupo de trabajo, pero persiste “desacuerdo fundamental”

WASHINGTON/Xinhua

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia acordaron establecer un «grupo de trabajo de alto nivel» para explorar posibles áreas de compromiso debido a que persiste un «desacuerdo fundamental» respecto del futuro de Groenlandia, indicó este miércoles en Washington el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen.

Los comentarios de Rasmussen se producen justo después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron en la Casa Blanca con Rasmussen y la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Aunque describió la reunión como una discusión «franca, pero también constructiva» y «enfocada en la forma de garantizar la seguridad en el largo plazo de Groenlandia», Rasmussen dijo en una conferencia de prensa que «las perspectivas (de Dinamarca y Groenlandia) siguen difiriendo» de las de Estados Unidos.

«Debo decir que el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) dejó clara su opinión, y tenemos una posición distinta», dijo Rasmussen, quien afirmó que, en opinión de Dinamarca, la seguridad de Groenlandia en el largo plazo «podrá ser garantizada en el marco actual».

«Coincidimos en que tiene sentido dialogar a un alto nivel para explorar si existe la posibilidad de atender las preocupaciones del presidente a la vez que respetamos las líneas rojas del Reino de Dinamarca. De modo que este es el trabajo con el que empezaremos», dijo, y añadió que se espera que el grupo de trabajo se reúna por primera vez «en cuestión de semanas».

Rasmussen advirtió que «las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, completamente inaceptables».

Trump dijo esta mañana que cualquier cosa que no sea el control por parte de Estados Unidos de Groenlandia «es inaceptable», y dijo que es necesaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el proyecto Cúpula Dorada.

El martes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, celebraron una conferencia de prensa conjunta en Copenhague para mostrar un frente unido contra las constantes amenazas de Trump de adquirir la mayor isla del mundo «de una forma u otra».

Nielsen dijo que si Groenlandia debe optar entre Estados Unidos y Dinamarca, «elegimos a Dinamarca».

