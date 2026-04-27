Trump dice que EEUU ya no enviará delegaciones para conversar con Irán

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que ya no enviará delegaciones para conversar con Irán.

«Si ellos (los iraníes) quieren hablar, pueden venir o nos pueden llamar», comentó Trump a Fox News.

«Si ellos quieren, podemos conversar. Sin embargo, no enviaremos a gente que viaje 18 horas para reunirse», añadió.

Trump expresó que tiene un gran respeto hacia Pakistán, país que ha organizado las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, y que Pakistán permanecerá involucrado.

Trump reiteró que Irán no puede tener armas nucleares. «Así que, si ellos quieren, nos pueden llamar. Pero, de nuevo, ellos saben lo que debe incluir el acuerdo. Muy simple: ellos no pueden poseer un arma nuclear. De lo contrario, no hay razón para reunirnos», afirmó el presidente estadounidense.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que la presión de Estados Unidos y sus acciones hostiles están socavando la confianza y han hecho más complicado el progreso hacia la reanudación de las conversaciones, de acuerdo con un comunicado emitido por su oficina la mañana de este domingo.

Washington no puede buscar negociar mientras incrementa la presión sobre Irán, añadió, y expresó que tales acciones «perturban la atmósfera necesaria» para la diplomacia.

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