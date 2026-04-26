Barcelona vence al Celta de Vigo y se afianza en la lucha por La Liga

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Los blaugranas dominan en Balaídos con una actuación sólida ante los celestes

El FC Barcelona derrotó 2-0 al Celta de Vigo este miércoles 22 de abril de 2026 en el Estadio Abanca-Balaídos. Con este resultado, el conjunto catalán suma tres puntos fundamentales para mantenerse en la disputa directa por el título de LaLiga EA Sports, mientras que el Celta complica su posición en la zona media de la tabla.

Competencia: LaLiga EA Sports (España)

Equipos: Celta de Vigo vs. FC Barcelona

Fecha: 22 de abril de 2026

Estadio: Abanca-Balaídos

Resultado: 0-2

Próximo compromiso: Celta de Vigo visita al Villarreal; FC Barcelona recibe al Mallorca

Desarrollo de la victoria azulgrana

Primer tiempo: Efectividad y control visitante

Desde el inicio del encuentro, el FC Barcelona impuso su ritmo de juego basado en la posesión y la circulación rápida del esférico. El Celta de Vigo intentó presionar la salida, pero la precisión técnica de los mediocampistas culés permitió romper las líneas defensivas locales. El primer gol llegó tras una jugada colectiva que finalizó con un remate potente dentro del área, otorgando la ventaja mínima antes del descanso y silenciando a la grada de Balaídos.

Segundo tiempo: Sentencia y gestión del marcador

En la segunda mitad, el equipo vigués adelantó sus líneas buscando el empate, lo que generó espacios que el Barcelona aprovechó mediante transiciones rápidas. El segundo tanto llegó tras una recuperación en campo propio que derivó en un contragolpe letal. Con el 2-0 a su favor, el equipo visitante gestionó los tiempos del partido con inteligencia, neutralizando cualquier intento de reacción del conjunto gallego hasta el silbatazo final.

Impacto competitivo

Esta victoria permite al Barcelona seguir presionando al líder de la competencia, consolidando su plaza de Champions League y manteniendo vivas las esperanzas de campeonato. Por su parte, el Celta de Vigo ve frenada su racha positiva en casa y queda obligado a sumar en su próxima visita para no caer en la parte baja de la clasificación general en este cierre de temporada.

Preguntas frecuentes

¿Cómo quedó el partido Celta de Vigo vs. Barcelona?

El FC Barcelona ganó el encuentro con un marcador de 2-0 en su visita a Balaídos por la jornada de media semana de LaLiga.

¿Dónde se jugó el partido?

El encuentro tuvo lugar en el Estadio Abanca-Balaídos, casa del Celta de Vigo.

¿Qué significa este resultado para el Barcelona?

La victoria mantiene al equipo blaugrana en la pelea directa por los primeros puestos de la tabla general, asegurando puntos clave fuera de casa.

¿Cuál es el siguiente partido del Celta de Vigo?

El conjunto celeste tendrá un duro compromiso la próxima jornada cuando visite al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

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