México enciende el Mundial 2026 con triunfo sobre Sudáfrica

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

México y Sudáfrica fueron los encargados de abrir la fiesta de la Copa del Mundo 2026, una edición histórica que reúne a las 48 mejores selecciones del mundo y que, en esta ocasión, dejó a los aztecas con la primera victoria del campeonato más importante del fútbol, gracias a Julián Quiñónez y Raúl Jiménez, que marcaron para la ‘Tri’.

Previo al inicio de la fiesta del fútbol, diversos artistas se subieron al escenario de la Copa del Mundo, entre ellos Shakira, con su interpretación de la canción oficial del Mundial, «Dai Dai», junto al artista nigeriano Burna Boy. También participaron Maná, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.

Los elegidos de México para protagonizar el primer partido del Mundial fueron: Raúl Rangel en la portería; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñónez.

Por su parte, los elegidos de Sudáfrica fueron: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams, Iqraam Rayners y Lyle Foster.

México consigue el primer triunfo en el partido inaugural

Apenas al minuto 9 del primer tiempo explotó el primer grito de gol en el Mundial. La selección mexicana se adelantó en el marcador para darle la primera alegría a los suyos gracias a Julián Quiñónez, quien encontró el balón tras una mala salida de Sudáfrica; el dorsal 16 de la ‘Tri’ se convirtió en el primer jugador en marcar en la Copa del Mundo 2026 para el 1-0 de México.

Sobre la media hora se notó una baja en la presión que ejercía México sobre la selección sudafricana. Esta última no tuvo en los primeros 30 minutos ninguna llegada importante para poner en peligro al grupo de Javier Aguirre, técnico del país anfitrión.

Lyle Foster tuvo el acercamiento más importante de Sudáfrica a la portería de Raúl Rangel, arquero de la selección mexicana, con un balón aéreo que pretendía poner el 1-1 en el encuentro, pero que terminó desviado.

A los 41′, México intentó asaltar el arco de Sudáfrica con un balón desde fuera del área que Raúl Jiménez no pudo alcanzar, tras una jugada construida por ‘el piojo’ Alvarado, Bryan Gutiérrez y Quiñónez, que terminó con el balón pasando cerca del primer poste defendido por Ronwen Williams.

En el tiempo agregado de la primera parte, México no perdía las esperanzas de ampliar el marcador y lo intentó con un pase diagonal de Quiñónez para Brian Gutiérrez, quien, frente a Williams, no pudo definir para aumentar la ventaja del equipo anfitrión.

Al regreso del descanso, Sudáfrica se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Sphephelo Sithole por una falta sobre Bryan Gutiérrez, una oportunidad importante para México, que ya había intentado ampliar su ventaja en los últimos minutos de la primera parte.

A los 67′, México volvió a celebrar el grito de gol con la lúcida acción de cabeza de Raúl Jiménez, quien conectó un balón centrado para mandarlo al fondo de la red sudafricana. El segundo gol del encuentro inaugural fue sinónimo de fiesta para la afición azteca.

A los 84′ se produjo la segunda expulsión del partido y la segunda para Sudáfrica, tras la tarjeta roja mostrada a Themba Zwane por una acción violenta en el campo de juego.

Y sin faltar un expulsado para los locales, el partido tuvo su tercera tarjeta roja al 90’+2, cuando César Montes, de la selección de México, fue expulsado tras una falta fuera del área.

Con un resultado de 2-0 gracias a los goles de Quiñónez y Jiménez, la selección mexicana logró por primera vez en su historia ganar un partido inaugural de la Copa del Mundo, esta vez a costa de Sudáfrica, que sucumbió en el tramo final del encuentro.

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