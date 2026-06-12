Corea del Sur remonta a República Checa y debuta con victoria 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Corea del Sur se sumó a la fiesta de la victoria junto a México, luego de conseguir su primer triunfo ante República Checa por 2-1 en el arranque de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

República Checa se convirtió en la segunda selección en marcar en la Copa del Mundo, gracias a una acción del jugador de la Premier League, Ladislav Krejčí, quien encontró el gol al minuto 60.

Sin embargo, solo siete minutos después, Corea del Sur montó el contraataque y encontró el empate con Hwang In-beom, jugador que marcó para avivar las esperanzas de victoria en el debut de la selección asiática.

Las acciones continuaron y, tras un gol anulado por fuera de juego para la selección de República Checa, el combinado asiático tomó la delantera con un tanto de Oh Hyeon-gyu a los 80′, para concretar la primera victoria de Corea del Sur.