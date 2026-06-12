Falsa alarma provocó cierre en el Pentágono estadounidense

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Washington/Prensa Latina

Una falsa alarma en el Departamento de Defensa de Estados Unidos provocó este jueves el cierre de varios pisos del edificio del Pentágono y la evacuación de otros tras el anuncio de un “incidente con materiales peligrosos”.

El portavoz Sean Parnell había declarado que «El Pentágono cuenta con sistemas sofisticados para garantizar la seguridad del edificio y de sus ocupantes» y que «dichos sistemas han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su alcance».

Por esa razón señaló que el Departamento aplicó «los protocolos de protección estándar, incluida una orden de permanecer en el lugar para el área afectada» y que los equipos de respuesta se desplegaron para asistir a los ocupantes del edificio.

El Departamento de Bomberos del condado de Arlington acudió al lugar en apoyo al equipo de respuesta a materiales peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono.

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