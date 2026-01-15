Trump entabla “larga conversación” con presidenta encargada de Venezuela

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que este miércoles entabló «una larga conversación» con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que los dos países «se están llevando muy bien».

«Acabamos de tener hoy una excelente conversación y ella es una persona estupenda», dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca.

«Tuvimos una larga conversación. Discutimos muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela», dijo Trump.

Rodríguez también indicó hoy que entabló una conversación telefónica «larga, productiva y cortés» con Trump. «Durante la conversación abordamos la agenda de trabajo bilateral para beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes en la relación entre nuestros Gobiernos», dijo.

Rodríguez tiene planeado enviar al embajador de Venezuela ante Reino Unido, Félix Plasencia, a visitar Washington esta semana, mientras la administración Trump analiza la posibilidad de reabrir su embajada en esa nación suramericana rica en petróleo, informó Bloomberg el martes.

Se espera que María Corina Machado, una de las más importantes figuras opositoras de Venezuela, visite la Casa Blanca el mismo día.

El ejército de Estados Unidos decomisó el viernes un quinto petrolero vinculado con Venezuela, mientras un equipo de diplomáticos y personal de seguridad estadounidenses llegaban a Caracas para evaluar la posibilidad de reabrir la embajada de Estados Unidos en esa ciudad, días después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro fuera sacado del país por la fuerza el 3 de enero durante una incursión estadounidense.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo la semana pasada que Estados Unidos no sólo comercializará el petróleo almacenado en Venezuela, sino que también controlará la venta de la producción petrolera del país por tiempo indefinido.

