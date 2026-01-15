“Tuvimos que cambiar todo: corte, jueces, fiscales, leyes, Asamblea”, señala Bukele

Compartir

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que cuando asumió la Presidencia en 2019, encontró “un Estado fallido”, y se tuvieron que hacer los cambios en las instituciones y órganos de Estado para sentar una base y construir un “país seguro”.

“Nosotros teníamos un Estado fallido y cuando nosotros llegamos tuvimos que cambiar todo: corte, jueces, fiscales, leyes, Asamblea, en elecciones por supuesto. Todos dijeron: resultados avalados, resultados correctos, el partido del presidente tuvo mayoría calificada en la Asamblea y así pudimos hacer los cambios que teníamos que hacer”, comentó el mandatario.

Bukele brindó la declaración en referencia a que luego de dos años al mando de la Presidencia, Nuevas Ideas llegó al poder en la Asamblea e hizo cambios en el sistema judicial y en el ministerio público para bajar los niveles de inseguridad en El Salvador.

Las declaraciones las brindó durante la conferencia de prensa que brindó junto a su homólogo, Rodrigo Chaves, de Costa Rica. Los jefes de Estado pondrían la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una cárcel inspirada en el modelo que impulsa en El Salvador para combatir a las pandillas.

Bukele habló sobre cómo los Gobiernos anteriores al suyo fueron “incapaces” de combatir el crimen. En 2019, explicó Bukele, se dio un giro a la política y se trabajó para convertir al país “al más seguro del Hemisferio Occidental”. Es entonces que, “El Salvador ofrece compartir su experiencia para el combate a la criminalidad”.

Sin embargo, esto se ha visto opacado por los múltiples señalamientos al Gobierno de Bukele de pactar con las pandillas para reducir los homicidios y por la violación generalizada a los derechos humanos producto del mantenimiento permanente del régimen de excepción que ha llevado a la cárcel a más de cien mil salvadoreño, supuestamente pandilleros, pero, miles de ellos inocentes.

