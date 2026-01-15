Irene de Grecia muere en la Zarzuela a sus 83 años

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Cerca de las 11: 40 hora europea, la Familia Real de Grecia, a través de un comunicado expresó la muerte de la Princesa Irene de Grecia, a sus 83 años en Madrid, España.

La «Tía Pecu», como era conocida en el ámbito de la Realeza española, es la hermana menor de la Reina (Emérita) Sofía.

Irene, creció exiliada, motivo que la llevó a estar comprometida con causas humanitarias. Nació en África y fue criada en Egipto, vivió su infancia rodeada de la familia real egipcia. Irene era la hija menor de los reyes Pablo I de Grecia y Federica. Desde hace cuatros décadas, estaba residiendo en el Palacio de la Zarzuela.

Con su muerte, la Reina Sofía pierde a su gran confidente. Y es que es conocido que durante las últimas semanas la Reina Emérita, canceló todas sus actividades relacionadas a la Casa Real, ya que debía estar cerca de su hermana menor.

Aunque no se sabe el motivo de su muerte, los últimos meses reflejaron un deterioro estado de salud. Para todo es conocido que la Casa Real de España nunca se pronuncia sobre este tipo de situaciones. De manera estricta lo hacen con temas relacionados a actividades de la agenda real.

