Bukele reconoce que tiene presos políticos

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Por Leonel Herrera*

En una publicación reciente en redes sociales dirigida al presidente colombiano Gustavo Petro, Nayib Bukele reconoció la existencia de presos políticos bajo su régimen dictatorial.

A las críticas del gobernante sudamericano sobre la situación de los detenidos en las cárceles salvadoreñas, Bukele respondió que podría enviarle el 100% de los detenidos, incluidos “los llamados presos políticos”.

https://x.com/nayibbukele/status/2041663413022031972

Los presos políticos son personas detenidas por razones políticas. Se trata de casos en los que, aun cuando la acusación formal no lo refleje, la motivación real tiene que ver con represalias contra el activismo ciudadano, la defensa de derechos humanos o la crítica al gobierno.

El pasado 5 de marzo, Cristosal presentó el informe titulado “El precio de disentir: criminalización y persecución política en El Salvador (2019-2025)”, el cual documenta 245 casos de activistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes comunales, periodistas, analistas críticos y opositores políticos perseguidos por razones políticas.

https://cristosal.org/ES/el-precio-de-disentir-criminalizacion-y-persecucion-politica-en-el-salvador-2019-2025/

La mayoría de estos perseguidos políticos tuvo que exiliarse para evitar su detención arbitraria, pero otros están detenidos en las cárceles del país, principalmente en la penitenciaría La Occidental (Santa Ana), Mariona y el mortífero penal de Izalco. A ellos se refiere Bukele en su mensaje a Petro.

Organizaciones sociales contabilizan, al menos, cuarenta presos políticos. Entre los más emblemáticos están la abogada de derechos humanos Ruth López, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas y los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Todos ellos detenidos por denunciar la corrupción, abusos de poder, violaciones de derechos humanos y el desmantelamiento democrático del país.

Otros casos emblemáticos son el defensor de derechos humanos Fidel Zavala y el sindicalista Giovanni Aguirre. Zavala fue recapturado tras denunciar los abusos que presenció durante su primer encarcelamiento y Aguirre está desaparecido en el sistema penitenciario.

Otro preso político es el comunicador comunitario Luis Alberto Menjívar, colaborador de la Alianza El Salvador en Paz. Su detención es una violación flagrante a la libertad de expresión e información consagrada en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el Estado salvadoreño.

También han sido presos políticos los líderes ambientalistas de Santa Marta, perseguidos por denunciar la reactivación de la minería metálica. Los activistas antimineros deambularon ocho meses en bartolinas judiciales de Soyapango y en las cárceles de Ilopango, Quezaltepeque, Santa Ana e Izalco.

Presos políticos también fueron el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico y cooperativista José Ángel Pérez, detenidos por acompañar una protesta pacífica de los miembros de la Cooperativa El Bosque que pedían a Bukele ayuda para frenar una orden de desalojo de las tierras donde viven y trabajan desde hace más de treinta años. Henríquez y Pérez estuvieron siete meses presos.

Finalmente, también han sido o son presos políticos varios ex funcionarios y ex funcionarias de gobiernos anteriores. Entre los casos más emblemáticos están el ex ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y el ex alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt. Este último sigue preso.

Algunos de estos presos políticos, especialmente los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz y Muyshondt, podrían morir en prisión por su grave situación de salud provocada por el padecimiento de diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades terminales.

Según el informe “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública”, elaborado por Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), la detención y encarcelamiento de los perseguidos políticos podrían representar crímenes de lesa humanidad.

https://dplf.org/el-salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica/

*Periodista y activista ambiental.

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