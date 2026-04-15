Israel y Líbano comienzan conversaciones a nivel de embajadores en EEUU

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

Las negociaciones directas a nivel de embajadores entre Israel y Líbano se llevan a cabo este martes en Washington D.C., en el Departamento de Estado de Estados Unidos.

«No todas las complejidades de este asunto se van a resolver en las próximas seis horas, pero podemos empezar a avanzar y crear el marco para que algo pueda suceder, algo muy positivo, algo muy permanente», dijo Rubio en una breve declaración de apertura.

«Este es un proceso, no un evento. Esto es más que un sólo día», agregó Rubio.

Rubio describió la reunión como una «oportunidad histórica», ya que se considera que es la reunión directa de más alto nivel entre Israel y el Líbano desde 1993.

La embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, participaron en las conversaciones, junto con Rubio y otros funcionarios estadounidenses.

Israel y Líbano expresaron diferentes expectativas el lunes. Israel insistió en el desarme de Hizbulá y en un acuerdo de paz, y Líbano expresó la esperanza de un cese al fuego y la puesta en marcha de negociaciones directas, según informes.

Al menos 35 personas han muerto en ataques israelíes contra Líbano en las últimas 24 horas, indicó hoy martes el Ministerio de Salud de Líbano en la actualización diaria.

El 2 de marzo, Hizbulá entró a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán al lanzar cohetes desde el sur de Líbano hacia Israel por primera vez desde el cese al fuego de 2024. Israel respondió con una ofensiva terrestre, en medio de una campaña militar cada vez más intensa contra múltiples zonas del país que ha dejado más de 2.000 muertos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...