Trump dice que conversaciones con Irán podrían comenzar en Pakistán “en los próximos dos días”

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en Pakistán en los dos próximos días, de acuerdo con informes de los medios.

«Algo podría estar sucediendo en los dos próximos días, y estamos más inclinados a ir allá (Pakistán)», dijo Trump a un reportero del New York Post.

«Es más probable. ¿Saben por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un gran trabajo», dijo Trump sobre el mariscal de campo de Pakistán, Asim Munir, jefe del Estado Mayor del país, quien asistió a las conversaciones previas entre los negociadores de Estados Unidos e Irán el sábado.

Durante las estancadas conversaciones del sábado en Pakistán, Washington propuso una suspensión de 20 años para las actividades nucleares de Irán e Irán, por su parte, respondió con una propuesta para suspender su programa nuclear durante hasta cinco años, se indicó en un informe del lunes del New York Times.

Washington no está buscando una prohibición permanente al enriquecimiento de uranio de Irán, un compromiso que podría permitir a Teherán argumentar que no ha renunciado de manera permanente a su derecho a producir combustible nuclear, de conformidad con el Tratado de No Proliferación Nuclear, indicaron fuentes familiarizadas con las conversaciones citadas por el diario.

Otros asuntos que se ciernen sobre las negociaciones son restablecer el libre tránsito por el estrecho de Ormuz y poner fin al apoyo de Irán a grupos aliados como Hamas y Hizbulá, indicó el reporte.

El lunes, Trump dijo haber recibido una llamada de Irán el lunes por la mañana y afirmó que «Irán tiene muchas ganas de alcanzar un acuerdo», pero también se puso de manifiesto el deseo de Washington de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto, y enfatizó que el punto difícil de las conversaciones con Irán «es el tema nuclear» y una prioridad para Estados Unidos es recuperar el uranio enriquecido de Irán.

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