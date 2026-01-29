Acuerdo de Paz 34 y la voz del pueblo (Diógenes y Prometeo)

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

La Alameda Roosevelt con un sol intenso recordaba algunos eventos inolvidables de otro siglo, es la misma que recorrieron generaciones anteriores con el ánimo de vivir en una sociedad democrática, en la fecha memorial por el 34 aniversario del Acuerdo de Paz (16ENE092).

Ahora en el Siglo XXI las demandas populares permanecen en sus solicitudes, el evento extraordinario de los capturados por el Régimen de Excepción suma 90,630 personas, situación que provoca una inclaudicable exigencia de padres y madres por sus hijos inocentes, al igual que exigencias por los desaparecidos, prisioneros políticos, además el retorno a la democracia, la denuncia de la reelección inconstitucional, la deuda de las pensiones, la transparencia del dinero público, el lawfare etc.

El mapa de súplicas populares nos ubica una sociedad postrada por un estado sin democracia, sin justicia, sin representación política en la Asamblea Legislativa, bajo la intemperie de cambios constitucionales a criterio del poder presidencial.

De los letreros en proclamas colectivas e individuales:

MOVIR Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador; Una madre sostiene un retrato de su hijo: “Curso de Marino Mercante EXSAL, Libertad para mi hijo Ricardo Ernesto Martínez García capturado 10 de mayo de 2022, Vivo se lo llevaron vivo lo queremos”; Pueblo despierta no esperes ser preso por Bukele solo pido libertad por mi hijo Nahun Rivera; Una madre sostiene la fotografía ampliada de su hija; Gobierno falso mentiroso, Libertad para todos los inocentes, Libertad para mi hijo José Roger Urquilla Rivas; Más de 80 víctimas mortales del Régimen de Excepción: José Bonilla (sindicalista), Elvis Sánchez (músico), Mario Arias (profesor), Marvin Salmerón (taxista), José Luis Moreno (trabajador), José Deleón (motorista), Gloria Roel (ex combatiente), Juan Tejada (ex combatiente).

Adrián Solórzano (taxista), William Galeas (trabajador ), Juan José Ibañez (estudiante); Capturado 03/12/22 x un país libre de violencia y no al abuso del poder Libertad para mi hijo y para todo inocente, no a los procesos judiciales arbitrarios, permitan comprobar inocencia, no al régimen de excepción; Libertad para Ruth López, Exigimos libertad inmediata a nuestros inocentes, Libertad ya; Defendemos inocentes -no delincuentes, Libertad para Jefferson Alexander Hernández captura arbitraria; Unidad Nacional de trabajadores, organizaciones sociales y populares de El Salvador (UNITRASAL); Frente Sindical Salvadoreño instrumento de lucha de la clase trabajadora; Libertad para mi hijo Jorge Alberto Navas Pérez víctima del régimen desde el 20-04-23 él trabajaba en la agencia de seguridad “Alerta Empresa”.

Y basta del régimen de excepción que liberen a todos los inocentes, vivos se los llevaron vivos los queremos mi hijo Carlos Geovanny Anaya Lima fue capturado el 18 de abril de 2022; En una camiseta con la imagen de Roque Dalton: “huelo a color de luto en esos días que las flores enferman por su precio”; No más despidos injustificados Bloque de Resistencia Popular; Aquí vivimos aquí resistimos; No a la minería si a la vida; Libertad para José Santos Melara Yanez (Pepe), José Atilio Montalvo, Libertad para Luis Menjívar; En el dorsal de una camiseta: “Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay hombres que luchan días y son muy buenos, pero hay hombres que luchan toda la vida y son los indispensables”.

En 2016 fui víctima de las pandillas le arrebataron la vida a mi hijo (Joel) ahora somos víctimas del Régimen de Excepción por la captura arbitraria de mi otro hijo José Elías Aguiluz agricultor y empleado de Bocadelli, privado de libertad desde mayo del 2022; En un país seguro no es necesario el Régimen, Justicia y libertad para los inocentes no a los juicios masivos justicia para Mauro; Respetemos los derechos humanos.

No más dictadura; Exigimos libertad para el presidente Maduro y su esposa Cilia; Libertad para los presos políticos veteranos y veteranas de guerra ¡a más represión más lucha!; No a la injerencia imperialista ¡Fuera yankis de Venezuela! Bloque de Resistencia Popular; Comunidad Línea Férrea; Mesa Permanente por la justicia laboral; ¡Verdad y Justicia ayúdanos a encontrarlo! Ernesto Santos Abarca; “Stop cutting down trees -They are homes for the animals A GOOD Goberment listen the people”; Libertad para Enrique Anaya; No a la minería si a la vida; Libertad para los/as inocentes; Palestina Libre; Derogación del decreto AFP (SAP) no es para el Gobierno son mis ahorros.

Cada exigencia retrata el dolor de una sociedad ahogada en la militarización, acosada por el régimen de excepción y con temor de ser víctima de cualquier falsa acusación o llamada telefónica anónima que termine con su libertad, es un estado con 43 periodistas exiliados, despidos masivos de empleados públicos, de salud, maestros etc. bajo la constante llegada de deportados de Estados Unidos que no poseen ninguna defensa del gobierno, ellos formarán parte del ejército de desempleo y con pocas alternativas laborales… necesitamos la lámpara de Diógenes para que ilumine la oscuridad en nuestro horizonte deprimente, o la subversión de Prometeo. amazon.com/author/csarcaralv

