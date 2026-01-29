PSG empata con Newcastle y sale del top8 en Champions

París/Prensa Latina

El monarca defensor Paris Saint-Germain (PSG) igualó hoy 1-1 de local ante el Newcastle en el cierre de la clasificatoria de la Champions y no logró el boleto directo a los octavos de final.

En un Parque de los Príncipes abarrotado por casi 50 mil almas que desafiaron el frío imperante, los rojiazules empezaron con todo contra el club visitante inglés y ya en el minuto ocho ganaban 1-0 con el quinto gol en la Liga de Campeones del volante portugués Vitinha, un riflazo desde el borde del área, y habían fallado un penalti de su estrella Ousmane Dembélé.

Los parisinos crearon espacios y generaron peligro en el arco protegido por Nick Pope, sin conseguir ampliar la ventaja en la primera mitad, que cerró con la diana de la paridad de Joe Willock, de cabeza.

Tras la pausa el PSG salió a buscar el triunfo ante un Newcastle bien plantado creando ocasiones de contragolpe, pero la pizarra no se movió.

Con el 1-1 los de la capital francesa terminaron con 14 puntos en el undécimo puesto, por lo que tendrán que buscar el pasaje a los octavos en el repechaje, igual que en la pasada campaña.

El Newcastle también culminó la fase inicial con 14 unidades, fuera de los ocho que sacaron boleto directo a los octavos.

Una muy mala noticia para los titulares vigentes de la Champions y su técnico Luis Enrique es la lesión del hábil extremo georgiano Khivicha Kvaratskhelia, lesionado en el primer tiempo, sin que de momento se conozca su condición.

