PSG barre en equipo ideal del fútbol francés

París/Prensa Latina

#elaborado por el público para el diario L’Équipe, selección anunciada hoy.

Según el medio especializado en el deporte, también el técnico español de los rojiazules, Luis Enrique, fue escogido por el 56,7 por ciento de los internautas participantes para dirigir el banquillo.

Por su parte, el lateral marroquí Achraf Hakimi fue el futbolista más popular de la encuesta, con 62 mil 398 votos, el 83 por ciento de los que dieron su opinión.

En el tridente de ataque quedaron el georgiano Khivicha Kvaratskhelia (35) y el joven Désiré Doué (50) en los extremos y el Balón de Oro del 2025, Ousmane Dembélé (62), por el centro.

La media cancha la integraron Vitinha (81), Joao Neves (66), ambos de Portugal, y el español Fabián Ruiz (28)

El equipo ideal de la Ligue1 del fútbol francés incluyó a los defensores Marquinhos (44), veterano capitán brasileño central junto al ecuatoriano William Pacho (71), el portugués Nuno Mendes (75) por el carril izquierdo y el citado Hakimi por el derecho.

Los seguidores de L’Équipe escogieron en el arco al italiano Gianluigi Donnarumma (44), actual jugador del Manchester City.

El 2025 fue un año casi perfecto para el PSG, capaz de conquistar el sextete, hazaña solo conseguida antes por el Barcelona (2009) y el Bayern de Múnich (2020).

Los rojiazules parisinos solo dejaron escapar el título del Mundial de Clubes.

