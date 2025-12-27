Pink Floyd presenta videoclip de su disco Wish You Were Here

Compartir

Londres/Prensa Latina

A 50 años de su lanzamiento, la banda británica Pink Floyd presentó el videoclip de su famoso disco Wish You Were Here, con miles de seguidores hoy en las redes sociales.

El audiovisual entrelaza imágenes en blanco y negro de la legendaria agrupación de rock, animación y planos microscópicos de un óvulo fecundado, reseñó la revista Rolling Stone.

Cinco décadas después de su presentación en 1975, Pink Floyd regresó a principios de diciembre con una gran colección conmemorativa para celebrar el histórico proyecto.

Y hace unos días lanzó el videoclip de la canción que da título al fonograma.

La película combina desde imágenes de los primeros tiempos de la banda, lo mismo en estudio que corriendo en una estación del metro, hasta animaciones fantásticas de una figura flotando a través del tiempo y el espacio.

El video comienza con una imagen de la Luna antes de estallar de inmediato en una sucesión caótica de espermatozoides avanzando hacia un óvulo, un ojo envuelto en llamas y luces atravesando la oscuridad, para luego dar paso a tomas personales de la agrupación.

Según Rolling Stone, el disco del 50 aniversario es una “cápsula del tiempo que reúne uno de los periodos más extraños en la vida del cuarteto”.

Entre el material especial se incluyen dos versiones de ‘Wish You Were Here’: una con David Gilmour tocando una pedal steel guitar y otra con un solo de violín del virtuoso del jazz Stéphane Grappelli.

Fundada en Londres en 1965, Pink Floyd es considerado un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes, exitosas y aclamadas en la historia de la música popular.

Obtuvo gran popularidad dentro del circuito underground gracias a su música psicodélica y espacial, que, con el paso del tiempo, evolucionó hacia el rock progresivo y el rock sinfónico adquiriendo la popularidad con la que hoy son recordados.

Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico junto a la experimentación sonora, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo.

Sus ventas sobrepasan los 280 millones de álbumes vendidos en todo el mundo,97,5 millones de ellos solamente en los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las agrupaciones con más ventas en la historia.

Inicialmente el grupo estaba formado por el baterista Nick Mason, el tecladista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal Syd Barrett, cuyo errático comportamiento, causado por el excesivo consumo de drogas hizo que en diciembre de 1967 su amigo David Gilmour se incorporara al grupo.

