Seguridad y economía en semana en El Salvador

San Salvador/Prensa Latina

La aprobación de la cuadragésima sexta prórroga del régimen de excepción y anuncios de un crecimiento de la economía cercano a cuatro por ciento destacaron entre las noticias en la semana que concluye hoy en El Salvador.

La Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen de excepción, piedra angular de la política gubernamental para combatir a las pandillas, una medida que estará vigente desde el 1 al 31 de enero próximo.

La iniciativa que centra la política oficial contra las pandillas, sin embargo, es blanco de críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales que aseguran existen violaciones de derechos humanos.

Ausencias de diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el voto en contra del partido Vamos, caracterizan las últimas prórrogas, con alegaciones de que se violan derechos y encarcelan a inocentes entre los más de 90 mil delincuentes detenidos.

En la actualidad diputadas de Arena y Vamos, Marcela Villatoro, y Claudia Ortiz, respectivamente, señalan que no es cierto que, como oposición, quieran a los pandilleros en libertad, sino que buscan que se implemente una ley específicamente contra pandilleros y no contra todos los salvadoreños.

Ambas parlamentarias coinciden en señalar que esta política gubernamental se aplica por igual a toda la población, intimida y viola derechos, cuando debería ser solo para los delincuentes.

Mientras en el tema económico durante la semana abundaron las previsiones de que la economía crecería, entre ellas las del Fondo Monetario Internacional, que la situó en un cuatro por ciento.

En las últimas semanas aumentaron las valoraciones de expertos, organismos internacionales, incluso el presidente Nayib Bukele afirmó que 2025 cerraría con un cuatro por ciento de crecimiento, por encima de otros estimados.

Sin embargo, esta probable bonanza estará lastrada, porque el país debe liquidar casi la mitad de la deuda pública en la próxima década. La deuda pública superó los 32 mil millones 600 millones de dólares en noviembre, equivalente a un 89.1 por ciento del PIB.

O sea, debe desembolsar cerca de 15 mil 300 millones, según datos del Ministerio de Hacienda, una gran mayoría contraída durante el gobierno de Bukele que supera con amplitud a las anteriores administraciones en cuanto a deudas, algo que críticos dice que es propio de un gobierno muy gastador.

En la semana económica también destacó que el turismo cumplió su meta récord de recibir cuatro millones de visitantes y las remesas superaron nueve mil millones de dólares, con estimaciones que incluso apuntan a más de 10 mil millones.

