Israel ataca Gaza en medio de crisis humanitaria

Compartir

Ramala/Prensa Latina

El Ejército israelí bombardeó hoy Gaza, en violación de la tregua vigente, y continuó su estrategia de demolición de estructuras palestinas allí, mientras aumentaron los llamados a reabrir las fronteras para mitigar la crisis humanitaria de sus habitantes.

Televisoras árabes reportaron que aviones de guerra abrieron fuego esta mañana contra la norteña ciudad de Gaza, la más poblada del enclave costero.

En tanto, los militares ejecutaron tres operaciones de demolición de edificios residenciales en la zona oriental de la urbe y detonaron vehículos blindados cargados con explosivos cerca del cementerio de Al-Batsh, en el barrio de Al-Tuffah.

Helicópteros de guerra dispararon contra las sureñas ciudades de Rafah y Khan Yunis, que también fue alcanzada por el fuego de buques de la Armada israelí.

Según datos oficiales, desde el inicio del alto el fuego, el 10 de octubre, las Fuerzas Armadas de ese país cometieron más de 870 violaciones, que causaron la muerte a más de 400 palestinos y heridas a otros mil 110.

En medio de estos ataques, la municipalidad de Rafah advirtió que, ante la falta de combustible como resultado del bloqueo israelí, podría reducir o suspender algunos de sus servicios básicos, incluidos los de emergencia.

El alcalde de Rafah, Ahmed Al-Soufi, alertó que el municipio enfrenta grandes dificultades para operar equipos de trabajo básicos, como los vehículos de succión de agua de lluvia y de basura.

La crisis del diésel plantea una amenaza a la prestación de los servicios básicos, especialmente en las zonas de desplazamiento y las calles bajas, en ausencia de infraestructura, lo que puede exacerbar el sufrimiento de los ciudadanos, recalcó.

Por lo tanto, llamó al mundo a intervenir de manera urgente e inmediata para proporcionar combustible a Gaza y obligar a Israel a reabrir las fronteras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...