Judoca cubano Granda aspira a mantenerse en la élite mundial

Matanzas, Cuba/Prensa Latina

Tras cerrar el año 2025 ubicado en el escalón once del ranking mundial en la división de más de 100 kilogramos, el judoca cubano Andy Granda aspira a mantenerse en la élite mundial de su categoría.

El 2025 fue regular, realmente he tenido otros años mejores, y aunque al principio logré buenas competencias, después regresé a Cuba por problemas familiares y la última mitad de la temporada no salió como esperaba, pero son cosas del deporte, comentó.

Pese a ello terminé en el lugar 11 de la lista del orbe, según publicó en el sitio de la Federación Internacional www.ijf.org, posición que quiero mejorar en este 2026 para mantenerme entre los mejores de la división, dijo.

El monarca mundial de Tashkent 2022 aseveró que para este 2026 tiene entre las principales competencias los torneos clasificatorios rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y la propia cita múltiple.

Lograr buenos resultados depende en gran medida de condiciones idóneas a la hora de entrenar y ello se logra con bases de entrenamiento en el exterior y el mayor número de torneos posibles, lo cual a veces se nos dificulta, pero las ganas de hacer lo máximo por el país nunca faltan, aseveró.

Elegido entre los 10 mejores del año en Matanzas en el año recién finalizado, comentó que existen también Grand Slam, torneos en Europa y el Mundial de la disciplina en Bakú, Azerbaiyán, por lo que la temporada será extremadamente activa.

A este nivel, en el cual hay varios con resultados destacados y muy parejos, la preparación física es un aspecto en el cual debo trabajar aún más para seguir logrando victorias, pues en el ámbito técnico táctico creo que estamos parejos todos, añadió.

Granda agradeció el apoyo de su natal provincia de Matanzas, ubicada en el occidente de Cuba, razón de peso para continuar sobre los tatamis en pos de llegar a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles y lograr el sueño de una medalla estival.

