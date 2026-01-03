Detienen a periodista salvadoreño que tramitaba asilo en España

Redacción Nacionales

El fotoperiodista salvadoreño en el exilio, Diego Rosales, fue detenido este viernes en Sevilla, España, debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol. Reporteros Sin Fronteras ha pedido su «inmediata puesta en libertad». Mientras que la Asociación de Periodistas (APES) exigió “el cese inmediato del acoso, vigilancia y procesos judiciales

infundados contra Diego Andrés Rosa Rosales y su familia”.

Rosales fue detenido este viernes en Sevilla, España, pero no será extraditado debido a que ha solicitado asilo y estará a disposición de la Audiencia Nacional, que tiene que decidir sobre su futuro.

El presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz, dijo al Diario de Sevilla que este es un ejemplo del «uso fraudulento de las órdenes internacionales de detención».

Rosales ha sido sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado por «agrupaciones ilícitas» bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, señala la APES.

«Cualquier periodista hoy en día es susceptible de ser detenido en El Salvador acusado de cualquier cosa», agregó Bauluz.

