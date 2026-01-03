Venezuela convoca reunión urgente del Consejo de Seguridad

Compartir

Naciones Unidas/Prensa Latina

El embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, solicitó hoy de manera urgente una reunión de emergencia en la que se discutan los actos de agresión perpetrados por Estados Unidos contra la República Bolivariana.

En carta enviada al representante permanente de Somalia ante la ONU Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, el diplomático venezolano denunció la agresión armada estadounidense contra su país, que calificó de asunto “con graves implicaciones para la paz y la seguridad regionales e internacionales”.

Refirió que en la madrugada de este sábado fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un conjunto de “ataques armados brutales, injustificados y unilaterales” que consistieron en el bombardeo de localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, y de otras ciudades en los estados de Miranda, Aragua, y La Guaira.

Moncada señaló que, de manera adicional, “tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones”.

Afirmó que este “flagrante acto de agresión, premeditado, reconocido y publicitado” por el gobierno de Estados Unidos, viola flagrantemente las disposiciones del párrafo cuatro del artículo dos de la Carta de la ONU.

Este establece que los «miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.

Denunció que el mortífero y traicionero ataque militar estadounidense ocurre contra un país que se encuentra en plena paz.

El criminal e injustificado ataque, aseveró, no tiene precedente en más de 200 años de la historia republicana, con la penosa y repulsiva excepción de los ataques perpetrados por el Reino Unido, Alemania e Italia, contra las costas venezolanas en el año 1902.

Venezuela, aseguró, nunca ha roto su tradición pacífica internacional, pero Estados Unidos ratificó, con “este deleznable ataque, su condición de ser el mayor agresor internacional durante los últimos dos siglos en nuestra región”.

Moncada indicó que lo que comenzó hace cuatro meses como una fantasía policial, ahora muestra su verdadero rostro al tratarse de “una guerra colonial para destruir nuestra forma republicana de gobierno”, libremente decidida por el pueblo, para imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales.

Ratificó que la República Bolivariana se reserva el derecho inherente a la legítima defensa, en virtud del Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, a fin de proteger su población, su soberanía e integridad territorial.

Asimismo, condenó la agresión de Estados Unidos contra el pueblo y Gobierno venezolano; solicitó el cese de los ataques armados por parte de Washington contra Venezuela y llamó establecer las medidas pertinentes para que el país norteño responda por los crímenes de agresión cometidos contra el país.

