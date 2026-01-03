Ataque de EE. UU. contra Venezuela y captura de Maduro generan condena enérgica de múltiples países

BEIJING/Xinhua)

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró la madrugada de hoy sábado que Estados Unidos había llevado a cabo con éxito una operación a gran escala contra Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y su esposa, y sacándolos del país.

Trump confirmó en su red social Truth Social que ofrecerá «una conferencia de prensa hoy a las 11:00» hora local (16:00 GMT), desde Mar-a-Lago, Florida, Estados Unidos.

Con anterioridad, el Gobierno venezolano indicó en un comunicado oficial que Maduro había declarado el «estado de conmoción exterior» en todo el territorio nacional ante distintos ataques militares perpetrados por EE. UU. en Caracas, La Guaira (litoral central), Miranda (centro) y Aragua (centro).

El Gobierno llamó al pueblo venezolano a salir a las calles para defender la soberanía nacional. «Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista», reza el texto.

Para el Gobierno venezolano, dicho acto «constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza».

«Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas», advierte el comunicado.

Asimismo, Venezuela informó que en el ámbito diplomático «elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y el MNOAL (Movimiento de Países No Alineados), exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en redes sociales que «en este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles», señalando que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU «deben reunirse de inmediato».

«El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región», manifestó Petro.

Mientras tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó lo que calificó de «criminal ataque» de Estados Unidos contra Venezuela e instó a la comunidad internacional a dar una respuesta inmediata.

En un mensaje publicado en redes sociales, advirtió que la región de América Latina y el Caribe, declarada como «Zona de Paz», está siendo brutalmente asaltada.

Las acciones de Estados Unidos, a su juicio, constituyen un acto de «terrorismo de Estado contra el valiente pueblo venezolano y contra nuestra América».

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, declaró en un mensaje publicado en redes sociales que los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país sudamericano son «actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EE. UU. ni a ningún otro país».

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de la Federación Rusa, Konstantin Kosachev, expresó en redes sociales que el ataque de EE. UU. contra Venezuela contraviene el derecho internacional y será condenado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional.

Venezuela no representa amenaza alguna para Estados Unidos, por lo que las operaciones militares actuales de este último carecen por completo de justificación sustancial, afirmó.

