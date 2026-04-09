EEUU trabaja en plan modificado antes de conversaciones con Irán, dice Casa Blanca

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WASHINGTON/Xinhua

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo miércoles que Washington está trabajando en un plan de paz modificado antes de las conversaciones a puerta cerrada que comenzarán pronto en Islamabad.

Leavitt dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que «las líneas rojas del presidente, a saber, el fin del enriquecimiento de uranio en Irán, no han cambiado».

Leavitt afirmó que la disposición de Estados Unidos para entablar conversaciones depende de la reapertura de la crucial vía navegable global por la que transitan energéticos «sin limitaciones ni demoras».

Irán suspendió el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz luego de los ataques israelíes contra Líbano, informó hoy con anterioridad la agencia de noticias semioficial Fars.

«Líbano no forma parte del cese al fuego. Esto se ha comunicado a todas las partes implicadas en el alto el fuego», dijo Leavitt.

«Estoy segura de que esto lo seguirán discutiendo el presidente y el primer ministro Netanyahu, Estados Unidos, Israel y todas las partes involucradas», añadió Leavitt.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo que Estados Unidos debe elegir entre defender el cese al fuego o buscar lo que describió como «continuar la guerra a través de Israel», en referencia a que Israel sigue atacando Líbano.

«Los términos del cese al fuego entre Irán y Estados Unidos son claros y explícitos: Estados Unidos debe elegir, cese al fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos», publicó Araghchi en X. «La pelota se encuentra en la cancha estadounidense y el mundo está observando si actuará con base en sus compromisos».

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica advirtió que responderá si no cesan de inmediato las «agresiones» contra Líbano, informó hoy la radiodifusora estatal del país IRIB.

Aviones de combate israelíes lanzaron el miércoles una serie de ataques aéreos contra Líbano, los cuales dejaron al menos 87 muertos y 722 heridos, dijeron funcionarios, y los barrios densamente poblados en la capital Beirut fueron los más afectados.

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