Lejana guerra Estados Unidos – Irán, pero nosotros en el infierno

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César Ramírez

@caralvasaluvador

Allá la guerra, pero en El Salvador vivimos una de las peores pesadillas nucleares de las familias, es una masacre civil el régimen de excepción prolongado durante cuatro años, ese mecanismo es un sistema de supresión de personas en forma silenciosa, eliminación bajo acusaciones del Estado sin defensa jurídica, es la muerte de miles de inocentes.

Nos referimos a miles de personas inocentes, porque los terroristas deben pagar sus crímenes contra la sociedad.

Vivir en estas condiciones es “no tener futuro”, es similar al ultimátum de Estados Unidos a Irán: “Todo el país podría quedar destruido en una sola noche” -06ABR026- acá en unos minutos sucede una captura y no se sabe más, es como decían nuestras anteriores generaciones: “vivimos con la vida prestada” en pocos minutos la unión familiar es destruida.

Mientras el plazo fatídico se ejecuta a la hora de “Washington”, nosotros somos espectadores de una batalla desigual… recuerdo mis lecturas en años de formación sobre de la guerra del Vietnam, cada día en mi retorno a casa leía el periódico con notas de la prensa internacional AP, UPI, AFP, aún recuerdo el bloqueo de puertos norvietnamitas , la destrucción de la carretera Ho Chi Minh, el napalm, la matanza de My Lai, la ofensiva Tet, algo impresionante para mi mentalidad adolescente, todo para someter a un pueblo, años después se inicia el proceso de negociación en París; cada día la vida de miles de vietnamitas se perdía para siempre en números de guerra, a cada acción militar se ejecutaba una propuesta política de parte de Estados Unidos, la bibliografía era accesible, en aquellos años las entidades académicas norteamericanas se pronunciaron por no intervención en la guerra, pero al igual que ahora, esas voces no son escuchadas, la lucha entre “Halcones” y “Palomas” (belicistas y pacifistas) fue permanente, en realidad esa guerra fue la primera en transmitirse casi en tiempo real, la prensa cumplió su cometido.

De ese conflicto surgieron axiomas de personalidad estadounidense: “Queremos resultados ya” “necesitamos ganar en una semana” “vayan, combatan y regresen victoriosos” “nada puede detener las barras y estrellas victoriosas” “queremos acción, A C C I O N” con la cadencia de “time is money” etc. bajo el argumento de realizarlo en cuestión de horas; y de aquella horrorosa guerra las lecciones de hace 50 años parece que no sirven para nada, los pueblos pagaron el precio de esa guerra.

Ahora en Irán ya observamos el resultado, las ciudades envueltas en llamas, los hospitales desbordados y la prolongación de la guerra que no solo sirve para resucitar las antiguas leyendas antimperialistas, sino que demuestran la resistencia de un pueblo a desaparecer. Mientras el pueblo de Vietnam respondió con una ancestral paciencia estratégica a todas las armas norteamericanas, una y otra vez no se rendió, Irán tampoco se rinde.

La frase: “Una civilización entera morirá esta noche, sin posibilidades de ser resucitada” del presidente Donald Trump es delirante e insana, es un insulto a la humanidad. No sucederá y si acontece ¡fue un placer contar con tan excelentes lectores!

Nosotros en El Salvador también conocemos esa situación extrema, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, la realidad fue un infierno, una verdadera matanza de inocentes… ¿se debe omitir aquello? ¿y los desaparecidos? ¿se deben olvidar las masacres y quemar los archivos?

El régimen de excepción es un arma que apunta a cualquiera, como en la guerra civil los enemigos son todos comunistas, ahora todos pueden ser sospechosos…

Si la furia de Vulcano con sus legiones con sus tormentas ácidas acabó con Pompeya, una lluvia radioactiva acabará con el Medio Oriente.

Las armas atómicas como recurso disuasivo son el colmo de la guerra… ¿para que se crea un arma atómica? ¿una bomba nuclear es una decoración militar?… en momentos como este recuerdo la película Dr. Strangelove or : How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Dr. Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar a la bomba) 1964; … al momento de escribir esta nota, la fatídica hora del ultimátum norteamericano se aleja por un acuerdo de último minuto.

Nosotros tenemos nuestro desastre nuclear con el régimen de excepción, mientras Trump acepta suspender los bombardeos contra Irán durante dos semanas; al final siempre es mejor la solución política-diplomática, en nuestro caso con el régimen de excepción seguiremos en el infierno. amazon.com/author/csarcaralv

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