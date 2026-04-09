BRP convoca a marchar este 1 de mayo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) convocó este miércoles a la marcha del Día Internacional de la Clase Trabajadora, que se llevará a cabo el próximo 1º de mayo desde el Parque Cuscatlán a las 8:30 de la mañana. El destino, se prevé que sea la Plaza Cívica.

Erika de León, vocera del BRP, señaló que “este primero de mayo de 2026 llega en un momento muy difícil para la clase trabajadora, caracterizado por el aumento del desempleo, el encarecimiento de los alimentos, los combustibles y la vivienda, el congelamiento salarial y el deterioro de los servicios públicos sobre todo de salud, educación y agua”.

De León enfatizó que la clase trabajadora también ha sido afectada “por los desalojos de miles de personas que se ganaban la vida vendiendo en plazas y mercados, por las violaciones a los derechos laborales y por la continua persecución política”

Según el BRP, desde 2019 el costo de la vida ha subido un 30%, lo que ha empujado a 136 mil personas más a la pobreza extrema. “En medio de esta dolorosa situación social, convocamos al pueblo a la gran marcha del primero de mayo que saldrá desde el parque Cuscatlán a las 8:30 a.m.”.

Entre las principales demandas de la movilización se encuentran: Alto a los despidos en el sector público y privado. Reinstalación de trabajadores despedidos injustamente. Respeto a los derechos laborales y entrega de credenciales sindicales. Fin de los desalojos de vendedores y campesinos. Aumento al salario mínimo y mejoras salariales generales. Reforma del sistema de pensiones, eliminación de las AFP y creación de un sistema público. Reforma integral de salud con mayor presupuesto y acceso a medicamentos. Libertad para detenidos injustamente bajo el régimen de excepción. Rechazo a la minería y proyectos que dañan el medio ambiente. entre otras temáticas.

El bloque denunció que más de 40 mil empleados públicos han sido despedidos desde 2019, incluidos 2,000 trabajadores del sector salud en diciembre pasado. “Los derechos laborales que más están violentando tienen que ver con precisamente la violación del fuero sindical”, comentó Ramírez, quien señaló las violaciones al fuero sindical y la negativa del gobierno a otorgar credenciales a más de 400 sindicatos.

“Este 1 de mayo llamamos a la unidad de todas las organizaciones populares, sindicatos, comunidades cooperativas y demás expresiones de la sociedad civil. Este es el momento de mostrar madurez y convicción y enfrentar esta grave situación con un solo puño, contra el régimen que nos persigue, que nos está dividiendo y que destruye a la sociedad para su propio beneficio”, agregó de León.

Maricela Ramírez, del BRP, informó que se encuentran en coordinación con otras organizaciones y movimientos sociales para marchar en una sola voz. “Como Bloque tenemos el compromiso de construir desde las comunidades, sectores y organizaciones, ese tejido que nos permita una unidad para poder luchar en contra de este gobierno que ha estado, sin lugar a dudas, restringiendo muchos de nuestros derechos”.

Las organizaciones convocantes hicieron un llamado a la unidad de sindicatos, comunidades y movimientos sociales para enfrentar lo que califican como persecución política y violaciones sistemáticas a los derechos laborales. “

La marcha del 1º de mayo busca conmemorar las jornadas históricas de la clase trabajadora y denunciar la crisis social y laboral que atraviesa El Salvador. Las organizaciones invitaron a la ciudadanía en general a sumarse a la marcha.

El sector de salud también ha convocado a una marcha blanca para el primero de mayo, en el contexto del Día Internacional de la Clase Trabajadora.

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