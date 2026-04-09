Estrecho de Ormuz está completamente cerrado y obliga a petroleros a volverse atrás, informan medios

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TEHERÁN/Xinhua

La oficial Press TV de Irán informó este miércoles que el estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo, lo cual ha obligado a los buques petroleros a volverse atrás.

Datos de rastreo marítimo citados por Press TV mostraron que el buque petrolero Auroura, el cual se dirigía hacia la salida de la vía navegable, repentinamente cambió de rumbo cerca de la costa de Musandam y dio un giro de 180 grados, con lo que se internó en el Golfo.

El informe añadió que la maniobra ocurrió en una de las secciones «más delicadas» de la ruta internacional de navegación, entre la isla Larak y la península de Musandam, «una zona considerada altamente estratégica debido al intenso tráfico de transporte de energéticos y a su importancia geopolítica».

Esto se produce luego de que la agencia de noticias semioficial iraní Fars indicara hoy con anterioridad que el movimiento de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz se había detenido de forma simultánea con los ataques letales más recientes por parte de Israel contra Líbano.

De acuerdo con Fars, después de que se logró el cese al fuego, Teherán permitió a dos buques petroleros atravesar de forma segura el estrecho de Ormuz.

El martes, Trump dijo que había aceptado «suspender el bombardeo y los ataques contra Irán durante un período de dos semanas», y añadió que la decisión se encuentra «sujeta a» que Irán acepte la reapertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo que Irán garantizará el paso seguro por el estrecho de Ormuz durante el cese al fuego de dos semanas en coordinación con sus fuerzas armadas, y añadió que Teherán detendrá las «operaciones defensivas» si cesan los ataques en su contra.

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