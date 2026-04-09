Argentina celebra Día Internacional de la Empanada

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BUENOS AIRES/Xinhua

Argentina celebra este miércoles el Día Internacional de la Empanada, uno de los platillos más representativos y consumidos del país, con un récord estimado de 10 millones de unidades diarias en todos los sectores sociales.

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) elaboró un informe sectorial con base en datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que analizó la venta industrial de tapas de empanadas.

«Cada 8 de abril, la empanada tiene su propia celebración. Y no es casual: en Argentina no solo es un clásico, sino también uno de los alimentos más elegidos a lo largo y ancho del país. Ya sea como entrada, compañera infaltable de una pizza o protagonista absoluta de la mesa, su presencia atraviesa generaciones, regiones y costumbres», destacó la Asociación en un comunicado.

En diálogo con Xinhua, la presidenta de la entidad, Lorena Fernández, expresó que «el consumo es tan alto porque la empanada forma parte de nuestra vida cotidiana, es práctica, es accesible y se adapta a todos los gustos y bolsillos».

«Además, cada región del país tiene su propia identidad en la empanada, lo que la convierte en un producto totalmente federal, no es solo una comida, es una tradición, es una costumbre y es una solución que acompaña desde una comida rápida hasta una mesa compartida. La empanada es uno de los alimentos más democráticos que tenemos en nuestro país», resumió Fernández.

La APYCE resaltó que la empanada se posiciona entre los cinco alimentos más consumidos en Argentina, ocupando el tercer lugar, mientras que plataformas de envío a domicilio la ubican como el segundo plato más pedido, solo detrás de la pizza.

En cuanto a preferencias, los argentinos tienen sus elecciones bien marcadas: Las empanadas de «carne suave» se coronan en el primer lugar del podio con un 20 por ciento de preferencia, seguidas de cerca por las de «jamón y queso», en segundo lugar con un 19 por ciento.

La APYCE remarcó que «más allá de los porcentajes, lo cierto es que cada provincia defiende su estilo: la tucumana, la salteña, la santiagueña, cada una con su identidad, su técnica y su fanatismo».

Fernández detalló que «la empanada representa un momento de encuentro, está presente en cumpleaños, en reuniones familiares, partidos de fútbol, celebraciones patrias; siempre hay una empanada en el medio de nosotros, es un símbolo de compartir».

«Además, tiene un valor cultural enorme, porque transmite recetas, historias y tradiciones de generación en generación. En cada empanada hay identidad, hay historia y hay afecto. Donde hay empanadas, hay encuentro», expresó.

La APYCE recordó que la guía gastronómica Taste Atlas ubicó a la empanada tucumana como la mejor del mundo dentro de su ranking global de variedades, destacándola por su equilibrio entre tradición, técnica y sabor.

«Con una calificación de 4,4 sobre 5, se posicionó por encima de estilos de distintos países, consolidándose como una de las preparaciones más representativas de la gastronomía argentina a nivel internacional», indicó la Asociación.

La empanada tucumana, reconocida por su jugosidad y preparación tradicional, se caracteriza por llevar relleno de matambre (suadero) de res cortado a cuchillo, cebolla de verdeo (cambray), huevo duro y especias, con el sello distintivo de tener exactamente 13 repulgues y cocinarse preferentemente en hornos de barro.

De acuerdo con informes sectoriales, el crecimiento del consumo también impulsó una evolución en la producción, con fábricas capaces de elaborar entre 80.000 y 120.000 empanadas diarias a partir del desarrollo de maquinaria específica: amasadoras, laminadoras, cortadoras de tapas y armadoras automáticas.

En este proceso de crecimiento y posicionamiento internacional, la APYCE impulsa, protege y promueve este patrimonio culinario, trabajando activamente para jerarquizar la calidad, profesionalizar el sector y potenciar su reconocimiento en el mundo.

Así, la empanada argentina no solo se expande, sino que se proyecta como un producto distintivo, con identidad propia, dentro del escenario gastronómico global.

Fernández dijo que hay un trabajo diario desde la entidad «para jerarquizar la empanada como producto gastronómico y cultural»

«Nuestro objetivo es que la empanada argentina sea reconocida en el mundo como lo que es, un emblema de nuestra entidad. La empanada nos representa, simple, diversa y hecha para compartir», concluyó Fernández.

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